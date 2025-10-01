¿El próximo disco de Bad Bunny será de salsa? Esto le reveló el “Conejo Malo” a Residente en una entrevista

Bad Bunny ha sido uno de los cantantes que ha hecho una revolución en la industria musical en los últimos tiempos, alcanzando fama internacional y llegando a los primeros lugares en listas de reproducciones. Por otro lado, Residente es uno de los cantantes más aclamados en diversos lugares, pues su música y su forma de levantar la voz han sido una fuente de energía para mucho.

El Bad Bunny de Iztapalapa es una sensación en las fiestas. [VIDEO] Se llama Brayan y lo conocen como. Es un Mirrey del Barrio y nuestro querido Uriel Estrada fue a conocer si divertida historia. No te la pierdas.

Los artistas tuvieron una reciente colaboración para el medio "¡billboard!”, donde Residente fungió como entrevistador y Bad Bunny, como el entrevistado, lo cual ha sido una excelente dupla que emocionó a todos y el intérprete de “Me porto bonito”, dio algunas pistas de lo que será su nuevo álbum y todo apunta a que será de género salsa.

¿Bad Bunny deja el reggaeton atrás para incursionar por completo en la salsa?

Recordemos que en el álbum “Debí Tirar Más Fotos” Bad Bunny incursionó en diversos géneros musicales, pero uno que encantó a todos fue la salsa, ya que sus éxitos no dejaron de sonar en cada rincón del mundo; sin embargo, eso solo fue una probadita.

En la entrevista que tuvieron los colegas musicales Residente, aprovechó la oportunidad para preguntarle por su nuevo álbum: “Hay un concepto ahí (para un álbum). ¿Quizás sea sorpresa?”.

El “Conejo Malo” no dudó en responder: “Se supone que sea una sorpresa, pero creo que es obvio que no se puede quedar ahí". Por lo que se podría interpretar que su siguiente álbum sea totalmente de salsa.

¡Bad Bunny reveló su Top 5 de salseros!

En la residencia en Puerto Rico de Bad Bunny dio varias sorpresas, desde la participación de Gilberto Santa Rosa, hasta la aparición de Rubén Blades en el escenario, hecho que dejó sorprendidos a todos los asistentes, pues jamás imaginaron dichas colaboraciones.

Residente quiso tener revelaciones de primera mano de Bad bunny, por ello también lo cuestionó sobre su top de salseros favoritos y “El Rey del Trap Latino”, respondió:

“Vivos o muertos: un Héctor Lavoe, un Frankie Ruiz, un Cheo Feliciano, un Ismael Rivera, una Celia, Tito Rojas hubiera sido duro. Tito Rodríguez como que a mí me gusta mucho escuchar su voz cantar”.

¿Será que muy pronto escuchemos a Bad Bunny con un disco totalmente dedicado a la salsa? Si es así, estamos seguros de que será un gran éxito.

