Space Jam: El tráiler de la esperada película resultó ser la broma más épica y divertida de todo 2021.

Space Jam: A New Legacy comienza a dar de qué hablar entre millones de internautas en todo el mundo. La esperada película tiene fecha de estreno para el próximo 16 de julio de 2021 en cines como en una reconocida plataforma de streaming.

Por lo pronto, algunos cinéfilos se mueren por tener el primer vistazo a la secuela inspirada en la legendaria cinta Space Jam de 1996.

Y es que, hace unos días, la cuenta oficial de Space Jam: A New Legacy lanzó un supuesto tráiler que emocionó a millones de cibernautas en todo el mundo.

Sin embargo, todo se trató de una broma por parte de los queridos personajes animados Coyote y Correcaminos, quienes anunciaron el tráiler oficial para el próximo sábado 3 de abril de 2021.

Tal parece que los admiradores tienen que esperar un poco más para obtener el primer vistazo al jugador de baloncesto LeBron James y sus compañeros Looney Tunes.

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Space Jam: A New Legacy just dropped a shiny new trailer! #SpaceJamMovie pic.twitter.com/7uBy38H0Oh — Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) April 1, 2021

Así luce el reciente poster de 'Space Jam: A New Legacy'

Los productores de Space Jam: A New Legacy se cansaron de bromear con los cinéfilos, ya que publicaron un poster oficial de la esperada película de comedia.

El poster se convirtió en el favorito de muchos admiradores, ya que LeBron James y Bugs Bunny aparecieron de espaldas con sus característicos uniformes bicolor.

¡Mira el nuevo póster de ‘Space Jam: A New Legacy’! No te pierdas al escuadrón en el nuevo tráiler del próximo sábado

Además, la camiseta de LeBron James apareció con el número 6 en la espalda, por lo que múltiples admiradores comenzaron a preguntarse sobre el significado que este dígito tiene en la playera del basquetbolista.

Por lo pronto, los admiradores de la cinta se mantienen al pendiente sobre las últimas actualizaciones de esta fascinante cinta que se prepara para romper récords en taquilla.

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