Charles Martinet: conoce la voz legendaria detrás de Mario Bros.

Desde que apareció por primera vez en los videojuegos de los años 80, Mario se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de la industria. Sin embargo, fue hasta la década de 1990 que el fontanero recibió una voz que definió su personalidad para siempre.

Charles Martiney: La voz que dio vida a Mario Bors

El actor de doblaje Charles Martinet fue el encargado de darle voz a Mario 64 en 1996, aunque su relación con el personaje inició antes. En 1990, el actor audicionó papel de manera inesperada, pues llegó tarde a la prueba y, en lugar de leer un guion tradicional, improvisó unas palabras con el tono italiano tan característico del personaje.

Desde entonces, Martinet se convirtió en la voz oficial del universo de Super Mario, como Luigi, Wario y Waluigi. Su icónica frase “It’s-a me, Mario” se ha grabado en la memoria de generaciones de jugadores. Durante más de 25 años, su voz ha sido parte fundamental de la franquicia en juegos como Mario Kart, Super Smash Bros. y Super Mario Odyssey.

El legado y el futuro de la voz de Mario

En el 2023, Martinet anunció su retiro como la voz principal de Mario, dejando un legado inigualable en la historia de los videojuegos. Aunque Nintendo no reveló de inmediato quién lo reemplazaría, su impacto en la cultura gamer es innegable.

La historia de la voz de Mario demuestra cómo un solo actor, puede influir en la identidad de un personaje u en la experiencia de millones de jugadores en todas partes del mundo.

También te puede interesar: Tramposos en Fortnite podrán volver al juego... pero hay una condición