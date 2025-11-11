¡Ya es oficial! El nuevo parque temático de Pokémon, PokéPark Kanto, revela su fecha de apertura y sorprende con un tráiler lleno de nostalgia

El sueño de millones de entrenadores Pokémon está a punto de hacerse realidad: PokéPark Kanto, el primer parque temático permanente al aire libre inspirado en el universo de Pokémon, ya tiene fecha oficial de apertura, la cual quedó fijada para el 5 de febrero de 2026 dentro del parque de diversiones Yomiuriland, ubicado en Tokio, Japón.

PokéPark Kanto reveló la fecha de apertura a través de un tráiler

La noticia llega acompañada de un nuevo tráiler lleno de guiños cargados de nostalgia que hacen referencia a los juegos originales de la saga, mostrando un vistazo a las zonas temáticas y experiencias interactivas que los visitantes podrán disfrutar. Si no has visto el tráiler, aquí te lo dejamos:

Dos mundos por explorar: Sedge Town y Pokémon Forest

El parque, que abarca 2.6 hectáreas, estará dividido en dos grandes áreas: Sedge Town y Pokémon Forest.

Pokémon Forest

En el área que lleva por nombre Pokémon Forest, los visitantes recorrerán un sendero de 500 metros donde podrán observar a diferentes Pokémon interactuando entre sí en su hábitat natural. Aquí podrás tomar cientos de fotos con tus criaturas favoritas como si las encontraras en el mundo real en su estado salvaje.

Sedge Town

Por otro lado, Sedge Town será el punto de encuentro para los fans, donde te sentirás dentro de la ciudad de Kanto, con un Pokémon Center, una Poké Mart, un Gimnasio Pokémon, zonas de comida, tiendas con mercancía exclusiva, desfiles y encuentros con personajes.

Atracciones confirmadas y experiencias exclusivas

Entre las nuevas atracciones destacan dos propuestas imperdibles de dos de los Pokémon más queridos por los fans:



Vee Vee Voyage , un carrusel protagonizado por Eevee y sus evoluciones.

, un carrusel protagonizado por Eevee y sus evoluciones. Pika Pika Paradise, un espectáculo con más de 30 Pokémon tipo Eléctrico, incluido Pikachu, como gran estrella.

Cabe mencionar que en total, más de 600 Pokémon estarán presentes a lo largo del parque, recreando el espíritu y la emoción de la región de Kanto.

Boletos, precios y sistema de acceso

Los boletos estarán disponibles mediante un sistema de lotería exclusivo para residentes de Japón, con solicitudes abiertas del 21 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026. Los visitantes internacionales podrán comprar sus entradas posteriormente. Estos son los pases disponibles:



Trainer’s Pass (7,900 yenes / aprox. 942 pesos mexicanos): acceso de una vez al bosque y libre a la ciudad.

(7,900 yenes / aprox. 942 pesos mexicanos): acceso de una vez al bosque y libre a la ciudad. Ace Trainer’s Pass (14,000 yenes / aprox. 1670 pesos mexicanos): acceso ilimitado a ambas zonas, prioridad en atracciones, asiento reservado para el Sedge Gym Show y encuentros especiales.

(14,000 yenes / aprox. 1670 pesos mexicanos): acceso ilimitado a ambas zonas, prioridad en atracciones, asiento reservado para el y encuentros especiales. Una entrada exclusiva para la zona de la ciudad (Sedge Town) estará disponible en el verano de 2026.

PokéPark Kanto: un nuevo hogar para los fans

El parque promete ser un punto de encuentro para entrenadores de todas las generaciones, combinando la emoción de los videojuegos con una experiencia inmersiva al aire libre. PokéPark Kanto se perfila como una visita obligada para los fans más nostálgicos y los nuevos aventureros por igual.

También te puede interesar: Sergio Ramos anuncia su participación en los Latin Grammy 2025 y sorprende a sus fans con su nueva faceta fuera del fútbol