Superhéroes: Las mejores películas que se han hecho en la historia cinematográfica.

Si eres fanático de los superhéroes, te presentamos las mejores películas que se hayan hecho en la historia cinematográfica y que han dejado huella en los corazones de los fanáticos de los cómics y en la pantalla grande.

'Wonder Woman' (2017)

Esta película le da a la Princesa Diana de Themyscira (Gal Gadot) la oportunidad de brillar en la pantalla grande. Gadot es como guerrera determinada y una mujer a la que le preocupa el mundo más allá de su isla natal. La directora Patty Jenkins mezcla la mitología grecorromana de Wonder Woman con el escenario de guerra de la Europa de 1918.

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'Deadpool' (2016)

A Ryan Reynolds le tocó personificar a Deadpool, quien satiriza al discurso clásico de superhéroes mientras deja tras de sí un rastro compuesto por las entrañas de los malos, una cinta muy diferente a lo esperado cuando se trata de la temática de superhéroes con una dosis excesiva de diversión para toda la familia.

'Superman II' (1980)

Este largometraje se caracteriza por la llegada de villanos que representaran una amenaza física para el Hombre de Acero, y es así como llegan Ursa (Sarah Douglas), Non (Jack O’Halloran) y Zod (Terence Stamp), tres convictos kriptonianos tan poderosos como Kal-El. 'Superman II' fue la última cinta realmente satisfactoria en la que Reeve interpretó al héroe.

'Iron Man' (2008)

Robert Downey Jr. demuestra que nació para el papel del empresario multimillonario Tony Stark, cuyo roce con la muerte lo obliga a usar su genialidad para ayudar al mundo, esta película obligó a Hollywood a tomarse en serio a las películas de superhéroes y que vaya que las han llevado a ser un negocio redondo.

'Spider-Man 2' (2004)

En esta entrega, a Peter Parker no le alcanza el ingreso que obtiene trabajando de manera freelance para el periódico e intentando obtener un título universitario, el dinero le resulta insuficiente. Sus retos le provocan una pérdida psicosomática de sus poderes. El Doctor Octopus de Alfred Molina es un antagonista más empático.

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