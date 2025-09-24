Estas son las teorías más tenebrosas que envuelven a Toy Story

Toy Story sin dudas se ha consagrado como una de las películas animadas más importantes de la historia. Sin embargo, hay teorías que pueden ser un poco oscuras, sobre algunas situaciones que se presentan en el film.

¿Cuáles son las teorías que envuelven a Toy Story?

ALTO ESPIONAJE

De acuerdo a la primera de las teorías, Andy pertenece a un experimento científico de clonación por lo cual Woody y los demás juguetes serían espías creados por el gobierno para supervisar a los sujetos de prueba. Esto se basaría en la escena de la fiesta de cumpleaños de Andy, donde todos sus invitados tienen el mismo rostro que él. En “Toy Story 3", en lugar de ir a la universidad, Andy regresaría al lugar donde fue creado.

UNA MUERTE EN LA FAMILIA

Luego nos encontramos con que nada se sabe del padre biológico de Andy. Debido a la falta de explicación, es que surgieron muchas teorías, entre la que nos encontramos que su papá falleció y por eso nunca estuvo presente. También se manifiesta que el padre de Andy se llamó igual que él y fue el primer dueño del vaquero Woody. Esto explicaría por qué el juguete no tuvo dueños previos.

DIVORCIO

Acá podemos relacionar esta teoría con la anterior ya que se cree que la muerte del padre de Andy habría sucedido poco después del nacimiento de Molly (hermana de Andy) y del divorcio de su esposa. Esto explicaría el hecho que la madre de Andy nunca mencionó a su esposo y que las fotos de su casa solo la incluyeran a sus hijos y a ella.

LA DUEÑA DE JESSIE

Aquí nos encontramos con una sorprendente teoría que manifiesta que la mamá de Andy sería la primera dueña de Jessie. Esto se explica en la escena donde Andy lleva puesto un sombrero muy parecido al de Jessie, la cual explicó en la segunda entrega de la saga que su dueña la ofreció como juguete para donaciones. Tal vez la madre de Andy no hizo lo mismo con el sombrero y, años después, se lo regaló a Andy.

EL DRAMA DE SID

Luego nos encontramos que Sid es un chico abusivo pero todo sería que recibe poca atención que sus padres le prestaron. Otra escena muestra a quien sería su padre recostado en un sillón y rodeado de latas... la típica imagen del alcohólico estadounidense.

LOS ILLUMINATI

Por último tenemos el mito que manifiesta que los Illuminati estarían representados por el oso Lotso. Estos se puede ver evidenciado en la frase que usa Ken:

"¡Es Lotso! ¡Nos convirtió en una pirámide y se puso en la cima!”

Sin dudas estas teorías son realmente perturbadoras por lo que ponen a pensar a los fanáticos de Toy Story.