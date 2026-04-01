“El verano en que me enamoré" inicia las grabaciones de su temporada final, ¿cuándo se estrena y qué podemos esperar?

La película final de El Verano que me enamoré ya inició sus grabaciones desde el pasado 27 de abril de 2026; la producción de esta cinta comenzó en Wilmington, Carolina del Norte, y lo que se sabe sobre esta entrega es que, sigue con la popular serie que se puede ver a través de Amazon Video; los protagonistas siguen siendo: Gavin Casalegno como Jeremiah, Christopher Briney como Conrad y Lola Ying como Belly.

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¿De qué tratará la película final de “El verano que me volví Bonita”?

Lo que se sabe sobre esta nueva película se centra cuando Belly Conrad y Jeremiah junto con todo el grupo, regresan a la Playa Cousins, pero lo harán con un problema salarial que se relaciona con el joven elenco de la franquicia que se da en un segundo plano. Cabe señalar que, la primera temporada de esta cinta fue muy bien recibida entre los fanáticos de las novelas de Jenny Han en las que se basa esta historia.

Esta cinta sigue a Belly Conklin, una chica que pasa cada uno de sus veranos en la casa de las playas de los Fisher en Cousins Beach; cuando cumple 16 años, su vida da un giro sorpresivo; ya que se encuentra en un triángulo amoroso entre los hermanos Conrad y Jeremiah, lo cual trae como consecuencia una serie de eventos que la llevan a ver cuál es su verdadera identidad y sobre todo, a enfrentar las realidades de la amistad y el amor.

¿Quién creó la novela de “El Verano que me Volví Bonita”?

La creadora de esta historia es Jenny Han, quien lanzó esta obra sin mucho reflector, la cual es una novela juvenil, y durante casi una década este libro permaneció sin mucha atención, sin embargo, fue la plataforma de Amazon Prime Video quien adaptó la novela a una serie de televisión en el 2022, y desde entonces, esta historia cuenta con tres temporadas.

¿Cuál fue el final de la tercera temporada de “El verano que me volví Bonita”?

La última temporada de esta serie dejó a los fanáticos con un cierre bastante incierto, el cual más que un punto final deja las puertas con más interrogantes que respuestas. Con 22 años de edad, Belly festejará su cumpleaños en París, lo cual toma un giro totalmente inesperado y lejos de las playas y el calor; pero todo se vuelve más raro cuando Conrad aparece para visitarla y al parecer, la protagonista lo elige para poder estar juntos y así es como ambos regresan a Cousins.

Este supuesto final, deja entre los fanáticos con una sensación de conclusiones muy incierto, puesto que, algunos seguidores de la serie piensan que este desenlace es un poco apresurado y extraño para ser definitivo, sin embargo, sí alimenta la expectación para tener más historia.