Confirman “Days of Thunder 2” con Tom Cruise y Anne Hathaway como protagonistas: estreno, elenco y de qué tratará

¡Paren todo! Paramount Pictures trabaja en Días de Trueno 2. Para esta nueva entrega, Tom Cruise regresa como protagonista, mientras que Anne Hathaway sorprende al unirse al elenco. La noticia fue confirmada por el mismo actor de Hollywood a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que se aprecia a ambas celebridades apoyadas sobre un auto de carreras en Daytona. “Voy a tener a este bebé y después vamos a hacer una película”; asegura la actriz de El Diario de la Princesa a lo largo del audiovisual.

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Days of Thunder. Summer 2028. pic.twitter.com/rD3QLXfUyi — Tom Cruise (@TomCruise) August 29, 2026

¿De qué tratará Días de Trueno 2?

De momento, no se han revelado detalles sobre la trama de la película. Sin embargo, hace unas semanas se confirmó a Jonathan Levine (50/50, Mi Novio es un Zombie y Casi Imposible), como director de la secuela en la que Tom Cruise volverá como el piloto de NASCAR Cole Trickle. Si bien no se ha revelado el papel de Hathaway, se espera que ésta dé vida a la propietaria de algún equipo de carreras.

¿Cuándo saldrá Days of Thunder 2? Fecha de estreno y elenco confirmado

Los fanáticos de las películas de carreras tendrán que esperar algún tiempo para poder disfrutar de Días de Trueno 2 en la gran pantalla, pues la cinta tendrá su estreno en salas de cine a nivel internacional el 2 de junio de 2028. Según se ha confirmado, la película será filmada en IMAX.

De momento, Tom Cruise y Anne Hathaway son los únicos miembros del elenco que han sido revelados. La película correrá bajo la dirección del cineasta Jonathan Levine, mientras que el guion estará a cargo de Will Staples (Misión Imposible: Nación Secreta, Sin Remordimientos). Jerry Bruckheimer, Tommy Harper y el mismo Tom Cruise serán productores de la cinta.

¿En dónde ver Días de Trueno en México?

Días de Trueno es una película de 1990, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. La cinta nos muestra a Cole Trickle, un piloto temerario y con mucho talento. No obstante, en una competencia, choca de manera brutal y queda gravemente herido. Es entonces cuando conoce a la doctora Claire Lewicki, quien lo ayuda a superar los traumas del accidente y lo inspira a volver al mundo de las carreras. El filme está disponible en streaming a través de la plataforma Prime Video.