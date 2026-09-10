Top 4 películas de terror más vistas en HBO Max, perfectas para maratonear antes de que inicie la spooky season del 2026

Comienza la cuenta regresiva para el tan esperado spooky season del 2026 por lo que para apagar las ansias puedes ir disfrutando de las películas de terror que ofrece HBO Max.

Una mujer sin un brazo ayuda a Xavier a descubrir que su exesposa es una asesina. “La mujer de la carretera” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

La plataforma de streaming tiene uno de los catálogos más aterradores por lo que puedes encontrar las del universo de El Conjuro, cine de autor, slasher extremo entre otras. Aquí te dejamos las más vistas de HBO Max.

¿Cuáles son las películas de terror más vistas?

El Conjuro (The Conjuring)

En esta película nos encontramos con la historia de Ed y Lorraine Warren, quienes se desempeñan como investigadores paranormales. Ellos comienzan a ayudar a una familia que se mudó a una antigua casa en Rhode Island.

La familia comienza a experimentar sucesos extraños por lo que los Warren descubren que la casa tiene un pasado oscuro y que hay una fuerza sobrenatural que está poniendo en peligro a toda la familia. La situación se vuelve cada vez peligrosa cuando quieren detenerla.

El Conjuro 2

La segunda película más vista pertenece al universo de El Conjuro. En este caso Ed y Lorraine investigan el caso de una familia que vive en una casa donde ocurren fenómenos paranormales. Allí una de las hijas tiene comportamientos extraños y asegura ser perseguida por una presencia sobrenatural.

En esta historia, Lorraine tiene visiones relacionadas con la figura demoníaca y los Warren descubre que el caso es mucho más peligroso de lo que pensaban.

IT Capítulo Dos

Aquí tenemos la continuación de la primera película ya que la historia ocurre 27 años después. El Club de los Perdedores vuelve a Derry ya que Pennywise ha regresado. En su pueblo cada uno deberá enfrentarse a sus miedos y traumas de la infancia.

Para poder derrotar al payaso estos amigos tienen que permanecer unidos y recordar todo lo que pasaron cuando eran niños.

La Monja

Por último, tenemos esta película que tiene lugar en un monasterio de Rumania en donde una monja muere en circunstancias misteriosas. Dada la situación es que el Vaticano envía al Padre Burke y a la hermana Irene para que investiguen lo que pasó.

Cuando los investigadores llegan descubren que hay una presencia demoníaca en el lugar que se presenta como una monja. Mientras investigan comienzan a enfrentarse a fenómenos sobrenaturales cada vez más aterradores. El demonio es Valak que también aparece en El Conjuro.