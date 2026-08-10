ÚLTIMA HORA: Muere reconocido actor de la ‘Cenicienta’ y ‘Coco’ a los 94 años

¡Una noticia triste! Se acaba de anunciar la muerte del reconocido actor Jon Cypher a sus 94 años, quien se destaco por interpretar al príncipe encantador de la primer versión de la 'Cenicienta' de 1957, trabajando junto a Julie Andrews. Además de participar en el show de Broadway de 'Coco'.

Se sabe que el artista murió el 3 de agosto en Oregón (Estados Unidos) en el interior de su vivienda, quien estaba acompañado de su esposa Carol Rosin, con quien paso más de 4 décadas a su lado. Hasta el momento, no se ha notificado ningún detalle relacionado a la causa de su muerte, se espera que en los siguientes días sus familiares den a conocer más detalles.

¿En qué películas ha actuado Jon Cypher?

Jon Cypher fue un reconocido actor, aunque es recordado por sus papeles en 'Coco' y 'Cenicienta', no son los únicos proyectos en los que participó, ya que cuenta con una amplia variedad de proyectos que lo hicieron popular entre la audiencia, destacándose los siguientes:



El reto de Valdez (1971)

Spontaneous Combustion (1990)

He-Man y los amos del universo (1987)

Toque de muerte (1989)

Serie 'Favorite Son' (1988)

Serie 'JAG Justicia Militar' (1998)

El alimento de los dioses (1976)

Elvis y yo (1988)

Blade (1973)

Sin embargo, su debut en la televisión empezó en la década de los cincuentas, en especial en su participación de 'Cenicienta' al interpretar uno de los personajes principales de la historia, logrando obtener el reconocimiento que necesitaba para saltar a la fama.

¿Cuánto dura el musical Coco?

Si pensabas que se trataba de la película de 'Coco' (2017), no es así, ya que el reconocido actor participó en el musical de Broadway con el mismo nombre, historia que se inspira en la vida de Coco Chanel que se realizó en 1969.

Además de Jon Cypher, fue protagonizada por Catherine Hepburn y Ginger Rogers, su primer y único personaje teatral que realizo, una puesta en escena reconocida por los usuarios.