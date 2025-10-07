¿Cuál fue el anime que se coronó como el más visto del verano 2025? ¿Spy x Family? ¿Da da dan?

El tiempo pasa rápido y ha dado inicio la temporada de anime de otoño. Fue por eso que una plataforma de streaming especializada en anime reveló los datos oficiales de audiencia correspondientes al verano 2025. Y aunque las expectativas apuntaban a grandes éxitos que resonaron por todos lados como My Dress-Up Darling o Dan Da Dan, resuta que el título más visto fue nada menos que Gachiakuta, la serie creada por Kei Urana arrasó entre los fanáticos gracias a su potente animación, personajes memorables y una historia tan intensa como impredecible.

¿De qué trata Gachiakuta?

Gachiakuta está basado en el manga del mismo nombre, el cual fue publicado originalmente por Kodansha en Japón desde 2022 y cuenta, al momento, con 16 volúmenes recopilatorios. Su adaptación al anime, producida por Bones Films, se estrenó el 6 de julio de 2025, y desde entonces ha mantenido una muy sólida base de fans en todo el mundo.

La historia sigue a Rudo, un joven marginado que vive entre los desechos de una sociedad futurista. Tras ser acusado injustamente de un crimen, es lanzado a un abismo donde descubrirá un nuevo mundo lleno de peligros, poderes misteriosos y una profunda crítica social.

El fenómeno global que nadie vio venir

De acuerdo con los datos de la plataforma, Gachiakuta fue el anime más visto del verano en los mercados internacionales, superando incluso a títulos con bases de fans más consolidadas. Realmente, no es del todo una sorpresa, pues en redes sociales, los fans han elogiado la calidad de animación, la banda sonora y el diseño de personajes, asegurando que para ellos se trata de uno de los mejores estrenos de anime de los últimos años.

Lo que se sabe de la segunda temporada de Gachiakuta

Hay buenas noticias para los seguidores y es que Kodansha aseguró que tendremos serie para rato, pues confirmó que el anime tendrá 24 episodios, que se emitirán semanalmente hasta finales de diciembre de 2025. Cada nuevo capítulo estará disponible los domingos a las 9:00 a.m. (hora del centro de México) en la mencionada plataforma de streaming.

¿Ya viste este espectacular anime?

También te puede interesar: ¿Robert Pattinson se une al universo de Spider-Man? Esto es lo que sabemos del rumor que enloqueció a los fans