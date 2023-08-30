¡Los rumores son ciertos! Después de que se confirmó 'El Diario de la Princesa 3', las noticias en torno a su realización han crecido con el tiempo y este día surgió uno nuevo, el cual incluye a un cambio en el reparto, ¿qué será? ¡Entérate de más detalles aquí!

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Prepara tu documentación oficial, pues pronto podremos volar de regreso a Genovia, el lugar que vio triunfar a la heredera a la corona que rompió tradiciones y cambió leyes. Fue en 2001 que se lanzó la primera entrega de 'El Diario de la Princesa', -icónica- película protagonizada por Anne Hathaway que nos contó la magnífica historia de cómo fue madurar para aceptar su nueva vida. La película tuvo una secuela, donde la Princesa Mia Thermopolis debe de luchar por quedarse con la gobernatura de su país: Genovia. Si bien, el filme trata temas de adultos, es tan digerible para cualquier público, que destacó su aceptación rápidamente. Cientos de fans aclamaban por una tercera entrega, pero eso no fue posible... Hasta ahora.

¡Checa cómo luce el cast de El Diario de la Princesa actualmente!

Lo que sabemos sobre 'El Diario de la Princesa 3'

Aunque la segunda película de 'El Diario de la Princesa' se estrenó en 2004, no hubo comentarios sobre una tercera entrega, sino hasta 2016 que el director, Gary Marshal habló sobre una nueva producción, pero los planes fueron echados para atrás debido a su fallecimiento ese mismo año. Después, en 2019 durante una entrevista, Anne Hathaway, mencionó que tanto ella como sus compañeros de cast estaban interesados en regresar al set para interpretar nuevamente a sus debidos personajes, pero debido a la pandemia, los rumores volvieron a disiparse. En otoño de 2022, The Hollywood Reporter afirmó que la guionista de las dos películas anteriores, estaba trabajando en un guion para 'El Diario de la Princesa 3' gracias a que la compañía había decidido hacer de los rumores una realidad.

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¿Zendaya reemplazará a Anne Hathaway?

Bueno bueno, pero, ¿qué tiene que ver aquí Zendaya? Pues resulta que este martes 29 de agosto comenzó un rumor más en torno a la película: Zendaya podría aparecer en la nueva entrega. ¿Pero cómo? ¿Reemplazará a la Princesa Mia? Aunque hay varias, versiones, aún no se conoce con veracidad qué papel hará la joven promesa del cine, pues Zendaya ha logrado abrirse camino en Hollywood y todo el mundo.

Algunas versiones señalan que podría ser la media hermana de la Princesa Mia Thermopolis Renaldi, aunque otras hablan de un posible reemplazo, pues aunque la película ya fue confirmada, la participación de Anne Hathaway en la cinta nunca lo fue.

Ya están trabajando en "El Diario de la Princesa 3"

¡Es oficial! Están trabajando en la tercera entrega de "El Diario de la Princesa" y aunque no tenemos grandes detalles, esperamos que pronto nos den fecha para su lanzamiento.

¿Tú qué opinas? ¿Qué versión te gustaría que fuera una realidad? ¡Te leo en las redes sociales de Azteca7!