Esta es la cantidad de canciones que podría cantar Bad Bunny en el Super Bowl en sólo 15 minutos

Bad Bunny será la estrella que amenizará el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026. El reggaetonero no sólo pondrá en alto a Puerto Rico sino el de millones de latinos que buscan una oportunidad en el territorio estadounidense, pues, después de no tener fechas en el país vecino durante su más reciente tour, el cantante decidió que pisará dicho país únicamente para estar arriba de uno de los escenarios más grandes en la industria del entretenimiento.

Ante ello, la pregunta que muchos fans se hacen es: ¿qué canciones interpretará? Pues con sólo 15 minutos y un catálogo extenso, la respuesta es compleja, pero, sin duda alguna, no dejará de lado los clásicos y sus más recientes obras, como DtMF (Debí tirar más fotos), NUEVAYoL, Neverita o Si Veo a Tu Mamá. Con 3 minutos como una duración promedio de sus temas, podría cantar sólo 5 temas, sin embargo, debemos tener en cuenta que, con la participación de invitados y el tipo de performance que puede llegar a manejar, esta cifra puede cambiar.

“Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”, escribió el cantante en su cuenta de X.

Cabe mencionar que, recientemente, Bad Bunny terminó su residencia en El Choli de Puerto Rico, donde su último concierto fue transmitido a través de plataformas de Amazon Music, coronándose como el concierto en streaming más visto de toda la plataforma.

Este fue el setlist de Bad Bunny durante su residencia en Puerto Rico

KETU TeCRÉ

EL CLúB

La Santa

PIToRRO DE COCO

El apagón

Playa Interlude

WELTiTA

Kloufrens

Bokete

Si estuviésemos Juntos

Solo De Mí

Ni Bien Ni Mal

Amorfoda

Turista

Casita Interlude

NuevaYol

Tití Me Preguntó

Neverita

Si Veo A Tu Mamá

La Romana

La Jumpa

Voy a llevarte pa PR

Me Porto Bonito

No Me Conoce (Remix)

Bichiyal

Perro Negro

Yo Perreo Sola

Efecto

Safaera

Llamada Interlude

Veldá

EoO

Café con Ron

Abreme Paso

Frío Interlude

Lo Que Le Pasó a Hawai

Salsa Interlude

Los Sobrinos

Callaita

Baile Inolvidable

DtMF

La Mudanza (outro)

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl del 2026 está pactado a jugarse el domingo 8 de febrero del próximo año, cuando se enfrenta el campeón de laConferencia Nacional contra el de la Conferencia Americanadesde elLevi’s Stadiumde Santa Clara, casa de los49ers de San Francisco.

