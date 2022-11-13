Hay todo tipo de curiosidades a destacar en el mundo del cine y esto a causa de que las mismas son muchas como que la capacidad de los fans para analizar cualquier situación a veces supera a propios y ajenos. Dicho esto, comencemos a hablar sobre el personaje de Moana que pocos recuerdan y al final es un héroe.

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El análisis proviene de TikTok, el espacio donde muchas veces se teoriza sobre estas cuestiones con un rigor a veces respetable y otras veces con poca profundidad o sentido común. No es este el caso así que pasemos a lo que nos convoca.

¿Cuál es el personaje de Moana que pocos recuerdan y al final es un héroe? Lo primero que indaga es que Hey Hey en realidad siempre fue un semi Dios y esto se manifiesta porque los polipos tienden a vivir pocos años y en esta situación Moana es un bebé y con el correr de los años luce siempre igual.



Otro punto destacado es que puede comer cualquier cosa sin morir como también que Hey Hey se ve beneficiado por el agua ya que la misma siempre lo ayuda a sobrevivir y hacer frente a las situaciones con el mayor éxito posible.



La película lanzada en 2016 fue un gran éxito entre los espectadores ya que cosechó niveles de recaudación inauditos como también la posibilidad de mantenerse con un gran auge al paso del tiempo, algo que se manifiesta a partir de la peculiaridad con la que es analizada en más de una oportunidad como por el grado de pertenencia que ha cosechado entre el público.

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Sin duda que las canciones de Lin Manuel Miranda colaboraron en esto como también la manera en que el film está hecho si tenemos en cuenta como sus personajes e historia que ayudaron mucho.