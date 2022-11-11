Los Padrinos Mágicos: El secreto que pocos conocían acerca de uno de los protagonistas.

Es una de las producciones más significativas que ha dado la animación en los últimos años y dentro de esa situación hay muchas cosas que se conocen y algunas de las que no están al tanto. Dicho esto, pasemos a hablar del secreto que pocos conocían acerca de uno de los protagonistas de Los Padrinos Mágicos.

La historia proviene de TikTok donde se realizó un análisis detallado sobre esta serie y la primera conclusión es que hay una manera muy sencilla de darse cuenta cuál de los personajes es un padrino mágico y cual no. A partir de esto, procedemos a contar la situación que envuelve a esta historia.

¿Cuál es el secreto que pocos conocían sobre uno de los protagonistas de Los Padrinos Mágicos? Si uno presta atención se puede percatar por la fisonomía de los personajes que hay algunos que tienen color en sus ojos, por otro lado, todas las hadas de la serie están dibujadas con una pupila negra y su respectivo color en uno de los ojos.

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Continuando con las conclusiones, hay una sola caricatura que tiende a aparecer como un humano cuando en realidad es un hada y esa es Verónica, por ello, es que nunca deja sola a Trixie Tang.

A lo largo de sus 10 temporadas y 172 episodios, la serie creada por Butch Hartman cautivó al público a lo largo y ancho del mundo y él mismo se mostró muy contento por el nivel de identificación y aceptación de la gente a partir de la trama y de los personajes que supieron ganarse un lugar en los corazones de los televidentes. A su vez, desde su finalización en 2017, la serie no ha dejado de crecer y la prueba más verídica de ello es que sigue manteniéndose dentro del gusto del público a pesar de no contar con nuevo material.

