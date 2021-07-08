Un video confirma que todas las películas de Pixar están conectadas. La hipótesis que surgió en internet desde hace unos años se comprueba con la grabación.

Desde hace algunos años, se rumoró que se podrían unir todas las películas de Pixar en un mismo mundo en épocas distintas, aunque se trate de personajes tan diferentes como dinosaurios o autos que hablan.

La popular teoría comenzaría cuando el meteorito que mató a los dinosaurios pasó de largo como en ‘El viaje de Arlo’ (2015). Al no ser destruidos, los animales van evolucionando y se hacen más inteligentes, cuando se mezclan con las personas usan la magia como vimos en ‘Brave’ (2012).

Luego los animales siguen siendo inteligentes, pero se lo ocultan a los humanos como sucedió en los divertidos largometrajes de ‘Bichos’ (1998), ‘Ratatouille’ (2007) o ‘Buscando a Nemo’ (2003).

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Los juguetes cobran vida

Después alguien usó la magia como no debería y juguetes cobraron vida como en ‘Toy Story’ (1995). Al enfrentarse a animales inteligentes y objetos vivos, los seres humanos desarrollarían superhéroes y supervillanos como se puede disfrutar en ‘Los Increíbles’ (2004).

El poder se usó para estar al frente del universo paralelo de ‘Monstruos SA’ (2001), ahí la sociedad humana accede a la tecnología y la Tierra se transforma, tal como sucedió en ‘Wall-E’ (2008).

Finalmente, las personas serían sustitidas por una sociedad de máquinas a la más pura usanza de ‘Cars’ (2006), con un mundo que ya se parece al que vivimos en la actualidad.

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