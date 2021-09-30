Así fue la aparición de Sid Phillips en Monsters Inc. (VIDEO)

Una teoría afirma que el niño villano Sid Phillips de 'Toy Story' no solamente tortura juguetes, sino también es un terrible asustador de monstruos en 'Monsters Inc'.

De acuerdo con el vlog de Luis Velody, al ver con detenimiento la cinta estelarizada por Sully y Boo, Claws está muy espantado al salir de una puerta, por lo que la terminan triturando.

Por si esto fuera poco, se puede ver que dentro de la habitación se encontraba Sid Phillips, pues el niño malvado de Pixar es el único capaz de asustar a un monstruo.

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Ni un monstruo asusta a Sid Phillips

Al final de 'Toy Story' vemos como Andy se muda a otra ciudad, pero en la tercera entrega de la cinta de juguetes, reaparece Sid Phillips como un recolector de basura en ese mismo vecindario.

Lo último indica que él también se mudó de barrio y es por eso que la puerta del cuarto que abre Claws en 'Monsters Inc.' es distinta, incluso se percibe el emblemático póster de Sid, pero en otro sitio.

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