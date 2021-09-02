¿Qué personajes de Pixar y Disney aparecen en otras películas?

Disney y Pixar es una compañía que durante muchos años nos ha encantado con sus diferentes historias y personajes; sin embargo, desde hace un tiempo se ha mencionado que es muy común que deja algunos cabos sueltos en sus cintas para que los fanáticos lo comenten y descubran.

Te puede interesar: Estos son las cosas que no sabías sobre la película Apocalypto.

La mayoría de esos detalles se enfocan en pequeñas referencias de trabajos anteriores o cameos de icónicos personajes. Por eso, a continuación, te presentamos algunos detalles que no habías visto durante las películas más famosas.

Forky de Toy Story 4 en Walle-E

Forky fue uno de los interesantes personajes presentados en Toy Story 4 en 2019, pero la verdad es que ya había aparecido años atrás en la película Wall-E en 2008, cuando el robot comienza a revisar la basura y encuentra un tenedor idéntico al personaje.

Sebastián de La Sirenita en Aladdín

El cangrejo Sebastián de La Sirenita de 1989, aparece en la película Aladdín de 1992, cuando el genio de la lámpara intenta dar con la receta para convertir a Aladino en un príncipe. De pronto, Sebastián sale y toma el dedo del genio, mientras se escucha por unos segundos partes de la canción Bajo el mar.

Mulán en Lilo & Stitch

Mulán de 1998 tiene dos referencias en Lilo & Stitch de 2002; una es cuando en el cuarto de Nani se observa el afiche de la película del mismo nombre, y la otra es del restaurante favorito de las chicas que se llama Mulán Wok.

Sulley de Monsters, Inc. en Valiente

La figura de Sulley de Monsters Inc. de 2001 aparece tallada en una de las maderas del almacén de la bruja de Valiente del 2012. El detalle pasa completamente desapercibido, y debió ser revelado por Pixar.

Buzz Lightyear de Toy Story en Buscando a Nemo

Buzz Lightyear apareció en las primeras dos películas de Toy Story 1995, 1999 y luego sale tirado en el sector de juegos de la sala de espera del dentista de Buscando a Nemo de 2003.

También te puede interesar: ¿Qué personaje de Toy Story aparece en Up: una aventura de altura?

Princesas de Disney en Wifi Ralph

Una de las más emocionantes es cuando todas las princesas de Disney hacen un cameo en la película Wifi Ralph de 2018, para cuando Vanellope irrumpe en una habitación donde se encontraban. Lo interesante es que muchos de los personajes aparecen versionados en 3D, luciendo completamente diferentes a como los conocíamos originalmente.

