¿Qué personaje de Toy Story aparece en Up: una aventura de altura?

Una vez más podemos ver una práctica habitual de Pixar con sus películas, que un personaje de una cinta aparezca en otra y esta vez toca el turno a 'Up', donde se puede ver de manera muy efímera a un personaje de 'Toy Story'.

Según Pete Docter, guionista de la cinta, comentó en alguna entrevista las pistas para hallar a ese juguete que también está presente en la película de la casa flotante.

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'Up' muestra a un osito de 'Toy Story'

“Mostramos un personaje de 'Toy Story' que nadie conoce. Está en algún sitio de la película. Si prestas atención (lo verás). No te diré quién es, pero sí te contaré donde está. Hay un fotograma con una niña pequeña en su dormitorio mientras se ve a la casa como va ascendiendo", dijo el guionista.

Ahí se puede ver que la niña está jugando con una avioneta. Ella salta, mira fuera de la ventana y debajo de la cama está un personaje de ‘Toy Story’, pero hay que fijarse con mucho detenimiento. Se trata de Lotso, personaje que aparece en la tercera parte de la saga de juguetes.

En ‘Up’, se puede ver a la casa de Carl subir al cielo a través de una ventana donde una niña pequeña desde su dormitorio, ve los globos, y allí debajo de la cama se puede ver al osito sentado en el suelo.

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