Crunchyroll se ha convertido en la plataforma de streaming por excelencia para ver anime. A continuación, te compartimos los 5 animes que son tendencia en abril de 2026 y que puedes ver este fin de semana mientras disfrutas de tus días de descanso: hay para todos los gustos; desde romances que se robarán tu corazón hasta historias cargadas de drama, terror y ciencia ficción.

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5 animes que son tendencia en Crunchyroll en abril de 2026 y que puedes ver este fin de semana

1. Frieren: Beyond Journey’s End

Calificación: 4,9 de 5

Sigue la historia de Frieren, una elfa inmortal que debe lidiar con la muerte de sus compañeros humanos tras derrotar al Rey Demonio. La serie está basada en el manga de Kanehito Yamada y Tkukasa Abe toca temas como el arrepentimiento y valorar el presente. Sus dos primeras temporadas están disponibles en Crunchyroll, mientras que una tercera está en desarrollo.

2. Jujutsu Kaisen

Calificación: 4,9 de 5

Una historia llena de acción y terror. Jujutsu Kaisen sigue a Yuji Itadori, un estudiante que se une a una organización de hechiceros, convirtiéndose en el contenedor de un poderoso demonio; por lo que debe emprender una misión para eliminar la maldición. Este anime cuenta con 3 temporadas completas y una película, todas disponibles en Crunchyroll. La temporada 4 ya ha sido confirmada y será la continuación del arco de “The Culling Game”.

3. OSHI NO KO

Calificación: 4,8 de 5

Este anime se volvió popular por mostrar “el lado oscuro” de los idols; pues se adentra en los sacrificios que las estrellas tienen que hacer para triunfar dentro de la industria del entretenimiento. OSHI NO KO cuenta con tres temporadas, las cuales puedes disfrutar en Crunchyroll. La cuarta temporada ya ha sido confirmada, con ella se dará cierre a la historia.

4. You and I Are Polar Opposites

Calificación: 4,9 de 5

Una historia llena de romance. You and I Are Polar Opposites sigue la historia de Suzuki y Tani, dos estudiantes con personalidades completamente diferentes que caen profundamente enamorados. De momento, el anime cuenta con una temporada disponible, no obstante, la segunda tiene su estreno confirmado en Crunchyroll el próximo 5 de julio.

5. One Piece

Calificación: 4,8 de 5

Sin duda uno de los animes más populares, por lo que no es sorpresa que siempre esté en tendencia. One Piece sigue las aventuras de Luffy y la tripulación de los “Sombreros de Paja” para encontrar el tesoro “One Piece”. Actualmente, se están lanzando nuevos episodios semanales correspondientes al arco de Elbaph. Estos están disponibles cada domingo en Crunchyroll.