Revelan detalles del live action de Naruto: CONFIRMAN casting mundial: ¿quiénes podrán audicionar?

Llegan nuevas noticias para los fans de Naruto, pues en las últimas horas el director Destin Daniel Cretton ha revelado que se ha iniciado el casting global para encontrar a los personajes que estarán en el live action de este manga japones.

De acuerdo con información difundida la película: live action de Naruto ya comienza a tomar forma tras darse este anuncio que busca dar con los integrantes del Equipo 7 conformado por Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, el anuncio también estuvo acompañado por mensajes del director Cretton y del propio Masashi Kishimoto, quienes dejaron claro el entusiasmo que existe alrededor del proyecto.

¿Cuál fue el mensaje de Masashi Kishimoto sobre el live action de Naruto?

Por su parte el director aseguró que las historias de Masashi Kishimoto han inspirado a generaciones de fanáticos en todo el mundo y consideró un verdadero honor ser el responsable de llevar por primera vez el universo de Naruto al cine en formato live action. Además, destacó que uno de los momentos que más ilusión generan es iniciar la búsqueda global de actores.

Estoy emocionado de iniciar esta búsqueda mundial de casting para encontrar a nuestro Equipo 7 y dar vida al increíble universo de Naruto

Finalmente, el autor Kishimoto calificó el proyecto como un “milagro” y confesó que aún le cuesta creer que Naruto se convertirá en una producción de Hollywood. Asimismo, el mangaka expresó que una de las razones por las que se mantiene tranquilo y emocionado es que la película está dirigida por Cretton a quien elogió ampliamente.

En este momento los milagros están ocurriendo uno tras otro. Mi obra, Naruto, realmente se está convirtiendo en una película de Hollywood. Y un milagro aún mayor es que será dirigida por el único e inigualable Destin Daniel Cretton. Todavía no puedo creerlo. Si ya han ocurrido tantos milagros, espero que vengan muchos más. Tengo muchas ganas de conocer a los extraordinarios y apasionados actores que darán vida a mis personajes en la película, expresó el autor.

Aunque todavía no revela la fecha de estreno ni el reparto, la apertura del casting representa el avance más importante desde que el cineasta fue confirmado como director y guionista.

¿Qué se sabe de la película de Naruto?

Tras este anuncio, queda acentuado que se inicia una nueva etapa para las adaptaciones más esperadas por los fans del anime y el manga, aunque todavía falta por conocer más detalles hasta el momento se sabe que Lionsgate producirá el proyecto junto con Arad Productions, de igual modo, se ha informado que Masashi Kishimoto participa de cerca en el desarrollo y ha expresado públicamente su respaldo al director.

Finalmente no se sabe de qué tratará el live action por lo que se han generado dudas si estará centrado en el inicio del manga o contará con una versión original inspirada en la obra. Sin embargo, fans han empezado a especular que tras el inicio del casting para encontrar al Equipo 7 este proyecto podría basarse en los primeros años de Naruto como Ninja y cuando forma el equipo con Sasuke y Sakura tal como ocurre en el inicio del manga.