¿GTA 6 será el juego que salve a PlayStation 5? Esto incluye la nueva edición “especial” prémium para la consola.

No cabe duda de que para todos los gamers, la llegada de e Grand Theft Auto VI transformará por completo la industria; no obstante, también podría convertirse en el impulso que PlayStation 5 necesita después de las diversas polémicas en las que la firma se ha visto inmersa.

Ahora lee: ¿Quieres un mes de GTA + y dinero en GTA 6 gratis? Así puedes conseguirlo de manera oficial desde Rockstar

¿GTA 6 llegará con mejoras para Paly 5?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Rockstar Games ha revelado que la edición prémium del esperado juego incluirá vehículos exclusivos, armas, atuendos inspirados en Vice City, misiones adicionales y diversos beneficios más para quienes adquieran esta copia; no obstante, en su mayoría, estos “extras” no serán exclusivos de PlayStation 5, sino también de la Xbox más nueva hasta el momento. No obstante, de manera oficial se ha confirmado que la experiencia de juego y algunos otros aspectos adicionales sí serán solamente para la consola de Sony.

Antes de continuar, es importante dejar en claro que hasta ahora no se ha confirmado que GTA 6 no tendrá historias o misiones exclusivas para la PlayStation 5, pero sí funciones técnicas exclusivas, tales como:



Inmersión del control: Uso de la retroalimentación háptica del DualSense para diferenciar disparos, colisiones y persecuciones.

Gatillos adaptativos: Resistencia dinámica en el control dependiendo de las acciones.

Rendimiento y audio: Optimización técnica específica y audio 3D mejorado para la consola.

¿Cuándo se estrena el nuevo GTA 6?

Hasta el momento y de acuerdo con lo señalado de manera oficial por Rockstar Games, el nuevo juego de la franquicia estará disponible a partir del 19 de noviembre del 2026. De manera oficial se ha dado a conocer que aquellos que aparten cualquiera de las ediciones de GTA 6 antes del 20 de noviembre del 2026, recibirán como extra un paquete digital inspirado en Vintage Vice City, que incluye un vehículo Vapid Stanier ‘55, ropa retro para Jason y Lucía, un diseño para armas y el acceso a un garaje personal. Las compras digitales también regalan un mes de GTA+ y dinero para GTA 6.