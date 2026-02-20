¡La temporada de premios continúa! Este sábado, 21 de febrero, el Royce Hall de la Universidad de California (UCLA) se vestirá de gala para albergar los Annie Awards 2026, premios que reconocen lo mejor del mundo de la animación a través de la Asociación Internacional de Cine Animado (ASIFA-Hollywood). En la gala participan desde películas, cortometrajes y series de televisión hasta efectos especiales, música y storyboards. Como era de esperarse, el anime se hizo presente entre la lista de nominados. A continuación, TODOS los títulos de anime nominados a la 53a edición de los Annie Awards.

Estos son los títulos de anime nominados a los Annie Awards 2026

Los títulos de anime que están nominados a los Annie Awards 2026 incluyen a las películas Scarlet, del director Mamoru Hosoda, y Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, de Tatsuya Yoshihara. En cuanto a las series de televisión, las producciones incluyen a DAN DA DAN de Yukinobu Tatsu, My Melody & Kuromi de Tomoki Misato y Star Wars: Visions – Volume 3 de Lucasfilm. Así luce la lista de animes nominados al premio más importante de animación nivel global:

Películas

Scarlet (Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Película Independiente)

(Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Película Independiente) Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (Mejor Dirección)

Series TV

DAN DA DAN (Mejor Dirección)

(Mejor Dirección) My Melody & Kuromi (Mejor Programa para Niños)

(Mejor Programa para Niños) Star Wars: Visions – Volume 3 (Mejor Serie y Mejores Efectos Especiales)

A nivel general, K-Pop Demon Hunters es quien lidera la lista de nominados al estar presente en 10 categorías, seguida por Zootopia 2 con siete menciones en total. Checa la lista completa de nominados aquí: Annie Awards 2026: Lista completa de TODOS los proyectos nominados a lo mejor de la animación; K-Pop Demon Hunters va de favorita.

¿Cuándo son los Annie Awards 2026? Fecha y hora para ver la gala EN VIVO

La 53a edición de los Annie Awards se llevará a cabo la noche de este sábado, 21 de febrero, en el Royce Hall de la Universidad de California (UCLA) en punto de las 9:00 p.m. y podrá seguirse completamente en vivo en la página web del ASIFA-Hollywood.