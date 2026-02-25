Cosplay, anime y emociones al borde: Así se vivió el concierto sinfónico de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba

El ambiente se llenó de energía, familia y nostalgia, con el inicio del concierto sinfónico de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, evento esperado por cientos de fanáticos del anime que ha roto récord de audiencia y animación, convirtiéndose en uno de los pilares de la industria de los últimos años.

Demon Slayer: Un anime que une generaciones

A pocos minutos de comenzar el concierto sinfónico de Demon Slayer, los alrededores del Auditorio Nacional se llenaron de amantes del anime, cosplayers y vendedores ambulantes que regateaban todo tipo de mercancía, en un evento que unió generaciones y familias enteras.

La Orquesta Sinfónica de Minería fue la encargada de darle vida a los visuales y escenas que se proyectaron en el magno evento, cumpliendo no solo con el setlist prometido, sino también con transmitir las emociones que solo este género en compañía de sinfonía podría otorgar.

Un público entregado al sinfónico de Demon Slayer

Desde el primer instante en que la sinfónica abrió ante el público, las emociones no se dejaron esperar. Mientras algunos tarareaban la música, algunos otros, visiblemente emocionados y con los sentimientos a flor de piel, vivieron las hazañas de Tanjiro, Zentsu y Inosuke, llegando incluso al borde del llanto.

El anime como pilar del entretenimiento: Emociones desbordantes en la CDMX

Sin lugar a duda, el concierto sinfónico de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba se vivió como una experiencia inmersiva completa que no solo cautivó a los asistentes, enalteciendo los momentos clave del primer arco, sino que logró conmover, alegrar y explotar cada fibra de los asistentes.