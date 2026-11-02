Dragon Ball Super SORPRENDE con el NUEVO diseño del Super Saiyajin Dios de Goku

El universo de Dragon Ball vuelve a sorprender a sus seguidores y esta vez el público se quedó sin palabras al ver a Goku y una de sus transformaciones más emblemáticas, el Super Saiyajin Dios que acaba de recibir un importante cambio visual en Dragon Ball Super: Beerus.

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La nueva versión de Goku apareció en el cuarto episodio de esta nueva edición mejorada del anime, la cual ya puede verse en Crunchyroll, en este episodio Toei Animation presentó una secuencia renovada del ritual que permite a Goku alcanzar el poder divino. Este cambio no pasó desapercibido y ahora forma parte de una renovación que pretende recuperar la esencia de la obra de Akira Toriyama, sin perder los acontecimientos principales que los espectadores ya conocen.

¿Cómo luce la nueva versión de Goku como Super Saiyajin Dios?

Uno de los detalles más destacados es la manera en que fue recreada la transformación. Goku conserva su característico cabello rojo y los rasgos que identifican al Super Saiyajin Dios, pero ahora luce una presentación visual más cercana a los diseños del manga de Akira Toriyama y Toyotaro. También destacan las mejoras en la iluminación, los colores, los movimientos y la puesta en escena del ritual realizado por los seis saiyajin. Estos elementos permiten apreciar mejor uno de los momentos fundamentales del arco de la Batalla de los Dioses.

La transformación también funciona como antesala del enfrentamiento entre Goku y Beerus, el Dios de la Destrucción. El siguiente episodio promete mostrar el alcance de este poder durante el combate que pone a prueba los límites del guerrero.

Primer vistazo al Super Saiyajin Dios en Dragon Ball Super: Beerus. https://t.co/QKlsL2aZme — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) November 1, 2026

¿Dónde ver Dragon Ball Super: Beerus?

En México, recientemente llegó la nueva temporada de Dragon Ball Super: Beerus la cual llega con una versión remasterizada y con mejoras visuales y este proyecto puede disfrutarse en el catálogo de Crunchyroll, los episodios se están liberando cada semana y por el momento se encuentran en su audio original en japonés y con subtítulos. En la plataforma de streaming también puedes encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT y Dragon Ball DAIMA.