¿Cuáles fueron las noticias de Demon Slayer Castillo infinito, parte 2, que se dieron en la Anime Expo 2026?

Durante la Anime Expo 2026, los fans de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba vivió un momento especial dedicado a "Castillo Infinito". Y a pesar de que todos los fanáticos esperaban conocer nuevos avances o confirmaciones de las múltiples teorías que van creciendo, la realidad es que no cambió mucho de lo que ya se sabía.

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A pesar de lo que se esperaba, la Anime Expo 2026 reparó el rotundo éxito que representó la primera parte de la película; además,se confirmaron algunas novedades relacionadas con la distribución e incluso su llegada a streaming, dejando a los fans contentos, pero a la expectativa de lo que sucederá con la parte 2 de la saga.

¿Cuáles fueron las noticias sobre Demon Slayer Castillo Infinito 2 durante la Anime Expo 2026?

El esperado evento de anime ocurrido el pasado viernes 3 de julio del 2026, dentro del Peacock Theater de Los Ángeles, contó con la participación de los actores de voz originales en japonés: Natsuki Hanae (Tanjiro), Takahiro Sakurai (Giyu) y Saori Hayami (Shinobu), quienes, a pesar de lo que se podría esperar, no dieron detalles sobre la segunda parte de la saga.

Los fans y asistentes al evento esperaban conocer aspectos como la fecha de entrega o avances sobre el proyecto, pero al contrario de lo que se podría esperar de tener como escenario la expo de anime más grande del mundo, la aparición de Demon Slayer solo se centró en el éxito de la primera entrega. , dejando a todos los participantes a la expectativa.

¿Qué se dijo sobre la primera parte de Demon Slayer: Castillo infinito durante la Anime Expo 2026?

Durante la Anime Expo 2026, Crunchyroll reveló que la primera parte de la trilogía de “Castillo Infinito” llegará a plataformas digitales el próximo 28 de julio, confirmándose además que llegará para la plataforma de streaming más popular en el mundo, pero solo para el público en Asia.

¿Qué es la Anime Expo 2026?

La Anime Expo 2026 es la convención más grande de Norteamérica dedicada exclusivamente a la cultura japonesa, la cual en esta edición reunió a miles de fanáticos del 2 al 5 de julio de 2026, dentro del Centro de Convenciones de Los Ángeles.