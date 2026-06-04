¿Habrá actualización de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito Parte 2? Todo apunta a que Ufotable dará anuncios en Anime Expo 2026

Se sabía que habría una segunda parte de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito y los fans esperaban tener noticias hasta dentro de mucho tiempo. Sin embargo, rumores apuntan a que, durante el transcurso de este mismo día, la espera pueda acortarse luego de que se lleve a cabo un panel durante la Anime Expo 2026 en Los Ángeles, donde se presentará Ufotable. Hay que tomar en cuenta que no hay confirmación oficial sobre el contenido de los anuncios, pero muchos seguidores esperan que pronto se revelen nuevos de la esperada entrega.

También te puede interesar: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba extiende su reestreno en cines de México hasta esta fecha

¿Qué se sabe sobre la presentación de Kimetsu no Yaiba en Anime Expo 2026?

Lo primero que hay que señalar es que en Crunchyroll dio a conocer que al evento asistirán los actores de doblaje que les dan vida a los personajes. Sin embargo, lo que más llama la atención de la información que compartieron es que al final menciona lo siguiente. “No te debes perder el video especial de Demon Slayer: Castillo infinito. Además, los fans no querrán perderse las últimas imágenes especiales de la última película de Ufotable”.

¿Qué podrían anunciar sobre Castillo Infinito Parte 2?

Los fanáticos ya empezaron a especular lo que todo esto podría significar. En su mayoría, los fans están más que convencidos de que la nueva película en la que Ufotable está trabajando es nada más y nada menos que la segunda parte de este exitoso anime. Los fans creen que también puede que ya vaya siendo tiempo de que se hagan algunas revelaciones al respecto, pues la película podría llegar en 2027.

¿Qué podríamos ver en esta segunda entrega?

El arco de Castillo Infinito es considerado por muchos como la etapa más intensa y emocional del manga de Koyoharu Gotouge. En esta nueva entrega veremos una serie de combates intensos que definirán el destino de los cazadores de demonios y de la humanidad. Por el momento solo nos queda esperar para descubrir cuáles fueron los detalles y revelaciones que se hicieron durante la Anime Expo 2026.