Madara Uchiha, personaje de Naruto, sobre la naturaleza humana: “El hombre busca la paz, pero al mismo tiempo anhela la guerra. Pensar en la paz es engendrar el odio. Es una ley de la realidad de la que no podemos escapar.”

Dentro del universo del anime, Madara Uchiha es uno de los personajes más conocidos y queridos, y dentro del universo de Naruto se presenta como uno de los personajes más profundos, quien dio diversas reflexiones, dentro de las cuales destaca una sobre la naturaleza humana que hoy en día da mucho de qué hablar.

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La visión de Madara UchihaMadara Uchiha advierte que el deseo por alcanzar la paz y los deseos de conflictos son equivalentes e inevitables. Esta idea forma parte del eje central de su filosofía dentro de la serie al declarar que

"El hombre busca la paz, pero al mismo tiempo anhela la guerra. Pensar en la paz es engendrar el odio. Es una ley de la realidad de la que no podemos escapar." Madara Uchiha

Hoy en día, esta frase sigue siendo comprendida por quienes encuentran dentro del anime profundas y llamativas reflexiones sobre la sociedad y la naturaleza del ser humano.

¿Por qué sigue siendo relevante la frase de Madara Uchiha en la actualidad?

Hoy en día, la frase de Madara Uchiha sigue siendo relevante gracias a que aborda una contradicción que sigue estando presente en la sociedad moderna: “el deseo de alcanzar la paz mientras persisten los conflictos, la división y la lucha de poderes”.

12 years ago today, we witnessed the legendary introduction of Madara Uchiha 🔥 pic.twitter.com/pWDxPK71K7 — Naruto 🍜 (@NarutoVibe) July 25, 2025

Además, la frase sigue vigente dentro de una realidad Madara por enfrentamientos ideológicos, religiosos y tensiones sociales, los cuales hoy en día se han visto amplificados por las redes sociales. Las palabras de Mada invitan a reflexionar que, por muy beneficiosa que pueda ser una ambición, el objetivo puede traer consigo siempre nuevos conflictos.

¿Quién es Madara Uchiha del universo de Naruto?

Madara Uchiha es uno de los principales antagonistas de Naruto, al ser el legendario líder y cofundador de la Aldea de la Hoja, quien al buscar una paz definitiva dio vida al plan “Ojo de la Luna”, el cual era una ilusión masiva con la que pretendía evitar el sufrimiento de toda la humanidad.