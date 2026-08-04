Muere Katsushi Murakami, creador de legendarios mechas de la época dorada del anime y tokusatsu a los 83 años

El diseñador japonés Katsushi Murakami, quien era considerado por muchos como una de las figuras más importantes en la historia de los mechas y el tokusatsu, falleció a los 83 años. Como muchos genios detrás de las producciones, puede que su nombre no sea tan conocido; sin embargo, el mundo entero está consciente de que su trabajo ayudó a transformar para siempre franquicias como Super Sentai, que años más tarde darían origen a la versión occidental conocida como Power Rangers. Su legado está ligado a varios robots que cambiaron el género para siempre.

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¿Quién fue Katsushi Murakami?

Katsushi Murakami fue un diseñador industrial especializado en robots gigantes, vehículos y juguetes transformables. Su talento y extraordinaria visión marcaron la época dorada del anime y el tokusatsu. A lo largo de su carrera colaboró en algunos de los diseños más emblemáticos de la televisión japonesa, revolucionando la forma en que los robots eran concebidos tanto para las series como para las líneas de juguetes.

We just lost another legend today 😔



Katsushi Murakami, the legendary mecha and super sentai designer whose work helped define the golden age of anime and tokusatsu, has passed away at 83.



Murakami was especially famous for designing Leopardon, the iconic transforming giant… pic.twitter.com/bZ7FLwhR5f — Onii Chan (@oniichanph) August 4, 2026

El creador de Leopardon, el robot de Spider-Man

Uno de sus diseños más famosos es el Leopardon, el robot gigante que apareció en la serie japonesa de Spider-Man producida por Toei en 1978. Aunque para muchos poner al Hombre Araña a combatir junto a un robot gigante puede sonar descabellado, el concepto se convirtió en un enorme éxito entre el público. El diseño resultó tan espectacular que Super Sentai se inspiraría en él para hacer sus robots gigantes combinables en prácticamente todas sus temporadas.

El "padre del Chogokin"

Si eres coleccionista de juguetes, puede que te suene la marca Chogokin, la cual era una línea de juguetes metálicos que revolucionó el mercado japonés. Lo que resultaba sorprendente de la marca era que su diseño permitía que los robots pudieran transformarse y combinarse tal como lo hacían en televisión, creando una conexión inédita entre las series, el anime y la industria del juguete.

Un legado que sigue vivo en el anime y los superhéroes

Aunque su nombre es poco conocido, todo niño creció viendo y jugando con robots que él revolucionó en la industria. Franquicias como Super Sentai, Power Rangers e incluso diversas producciones de anime heredaron elementos creados por Murakami hace décadas.