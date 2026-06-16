Muere leyenda del anime, que trabajó en Sakura Card Captor y Astro Boy

Los fans del anime alrededor del mundo se encuentran de luto por la muerte de una leyenda: Hiromitsu Morita, quien formó parte de obras icónicas como "Astroboy" y "Sakura Card Captor". Tenía 79 años de edad.

Comunidades de fans y sitios especializados en anime han hecho eco de la noticia anunciada por el estudio de animación Eiken, el cual confirmó la noticia del fallecimiento. Hasta el momento no se conocen detalles sobre el deceso, pero se ha publicado que la fecha habría sido el 4 de junio.

We just lost another legend today 😔



Anime studio Eiken announced that legendary animation director, and artist Hiromitsu Morita has passed away.



Throughout a career spanning decades, Morita contributed as an animator, storyboard artist, episode director, animation director,… pic.twitter.com/KyK6rqpZAA — Onii Chan (@oniichanph) June 15, 2026

Quién era Hiromitsu Morita

En la industria del anime, Hiromitsu Morita cumplió con diversos roles como animador, artista de guiones gráficos, director de episodios, director de animación y director principal, de acuerdo con el medio especializado Onii Chan. Entre las principales obras donde colaboró se encuentran "Astro boy" y "Sazae-san". El primero es considerado un parteaguas dentro del anime y fue una de las primeras obras de su país en llegar al público internacional; mientras tanto, "Sazae-san" es el anime que más tiempo ha durado, con nuevos episodios desde 1969 hasta la fecha.

También trabajó en "Ashita no Joe", "Kobo-chan", "Claymore", "Space Battleship Yamato" y "Metrópolis". Otra de las obras emblemáticas donde trabajó fue "Almendrita", el anime que adaptaba la historia de "Pulgarcita" en los años noventa. "Su obra nunca debería ser olvidada", escribió en redes sociales uno de los usuarios que crecieron con "cuentos de hadas" como "Almendrita".

Su conexión con "Sakura Card Captor" radica en una de las películas que salieron a partir del famosísimo anime, llamada "La carta sellada" y estrenada en el año 2000.

El talento de Hiromitsu Morita conectó con diversas generaciones de espectadores y dentro de géneros sumamente distintos, debido a su gran conocimiento de la industria y experiencia que se prolongó durante décadas. Su retiro de la industria ocurrió en 2024, como una figura consagrada y respetada en todo el ámbito.