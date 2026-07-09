¿One Piece no es el mejor anime de la historia? Lanzan ranking en MyAnimeList y la comunidad enloquece por los resultados

Recientemente, la plataforma de anime MyAnimeList ha revelado su lista de cuáles son los 15 animes más populares de todos los tiempos, tomando solo en cuenta los datos basados en la cantidad de usuarios que han agregado el título a sus listas, y lo sorprendente de la historia es que One Piece, considerado como uno de los animes más importantes de todos los tiempos, no aparece dentro del top 10.

Ahora lee: Es OFICIAL: Disney revela su calendario de estrenos hasta 2029: Marvel, Frozen, Toy Story y más

¿Qué se sabe sobre el ranking de MyAnimeList ?

Dentro del mundo del anime, MyAnimeList, también conocido como MAL, es una red social basada en datos de anime y manga, la cual funciona de manera gratuita y en donde los usuarios pueden catalogar las producciones, organizar listas y calificar series, así como descubrir nuevos títulos y fomentar la convivencia.

Dentro de este sentido, recientemente se dio a conocer cuáles son los 15 títulos de anime más importantes de la historia, esto tomando en cuenta solamente la cantidad de usuarios que han agregado los títulos a sus listas, exponiendo las preferencias que han logrado trascender generaciones, demostrando que algunas obras siguen más vigentes que nunca.

De acuerdo con el ranking esta es la lista de los mejores 15 animes

En ese ranking suelen aparecer títulos como:



Attack on Titan

Death Note

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

One Punch Man

Sword Art Online

Demon Slayer

Naruto

Hunter x Hunter

Steins;Gate

Jujutsu Kaisen

Tokyo Ghoul

Code Geass

Your Name

Spy x Family

Naruto Shipuden

Tras darse a conocer el listado completo, lo que ha llamado la atención de la comunidad digital es el hecho de que One Piece no aparece dentro del ranking, siendo este, sin lugar a duda, uno de los animes más importantes de todos los tiempos. No obstante, lo que han señalado diversos internautas es el hecho de que el top únicamente se basa en el número de usuarios que guardan los títulos dentro de sus listas, no sobre la cantidad de usuarios que los ven de manera activa.