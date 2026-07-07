¿De qué trata ‘Chainsmoker Cat’? El anime más DESAGRADABLE y que tuvo una enorme tasa de abandono tras su estreno en Japón

Las sorpresas en los estrenos de series, películas o animes nunca faltan, pero en esta ocasión sucedieron cosas que nadie se esperaba. Chainsmoker Cat debutó en Japón y desde el principio llamó la atención al llegar con una propuesta tan extraña como incómoda. Apenas se transmitió su primer capítulo y de inmediato comenzó a acumular una elevada tasa de abandono por parte de los espectadores. Esto dejó claro que este anime no es para cualquiera. Muchos han elogiado su humor absurdo y su apuesta por romper las reglas, pero en su mayoría, la gente decidió dejar de verla debido a su estilo deliberadamente desagradable. Esto puso a Chainsmoker Cat en el centro de la conversación.

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¿De qué trata Chainsmoker Cat?

La historia gira alrededor de un peculiar gato antropomórfico muy al estilo anime, cuya característica más llamativa y que lo identifica es que vive fumando cigarrillos mientras enfrenta situaciones cotidianas cargadas de humor negro, sátira y momentos incómodos. Muchos esperaban ver a un personaje adorable y encantador, pero este anime va de lo contrario y busca generar incomodidad de manera intencional, y hay que admitir que lo hace muy bien.

¿Por qué tantas personas abandonaron el anime?

Muchos espectadores admitieron en redes sociales que abandonaron la serie antes de siquiera terminar el primer minuto. Todo apunta a que esto se debe a sus escenas altamente grotescas y desagradables. Hay caca, mugre, referencias sexuales, secreciones y muchas cosas más de manera muy gráfica, lo que incomoda fácilmente. Además, muchos sugieren que el protagonista tiene una personalidad con la cual es difícil empatizar.

Un anime pensado para un público muy específico

El alto abandono que tuvo no significa que vayan a cancelar el anime. Los creadores de Chainsmoker Cat parecen apostar por quienes disfrutan de propuestas experimentales, el humor absurdo y las historias que rompen con las convenciones tradicionales del anime.

Y tú, ¿eres capaz de ver este grotesco anime?