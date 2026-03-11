Se confirma fecha de estreno para el capítulo final de “Chainsaw Man Parte 2"; así podrás verlo

La espera terminó, ya hay fecha oficial para el capítulo final de uno de los mangas más importantes; Chainsaw Man Parte 2, la cuál será este próximo 25 de marzo de 2026. Aquí te contamos todo lo que debes saber para poder disfrutarlo.

¿De qué trata Chainsaw Man?

Chainsaw Man, manga escrito por escrito por Tatsuki Fujimoto, es uno de los más importantes, el cual pertenece al género de acción, comedia de terror y fantasía oscura. La historia se basa en un mundo donde los seres demoníacos tienen miedos humanos. La historia central se basa en Denji, quien no cuenta con los recursos económicos necesarios y además no tiene padres, luego de ser asesinado y traicionado revive en “Pochita” quien es un perro-demonio, a su vez se convierte en alguien que puede transformarse en humano-demonio. La trama llegará cuando tenga que realizar diversos enfrentamientos contra criaturas, mismas que han surgido a raíz de miedos humanos. A lo largo de la historia habrá mucha violencia en los combates. Una de las cosas que más caracterizan a Denji es que busca cosas simples como alimentos, un espacio para dormir y cariño.

Durante este camino, el protagonista será reclutado por Makima, una cazadora muy importante por lo que se unirá a la División de Seguridad Pública, todo esto con la intención de combatir contra todos los demonios y por su puesto, ganar las peleas. La primera parte de esta historia cuenta con 97 capítulos, los cuales están divididos en 11 volúmenes. Esta parte comenzó el 3 de diciembre de 2018 en la revista Shūkan Shōnen Jump y terminó el 14 de diciembre de 2020.

El capítulo final de la parte 2 de este manga llegará este 25 de marzo. La noticia se confirmó en el capítulo 231. Esto sin duda marca un evento muy importante para todos los fans de esta gran historia ya que la parte dos se estrenó por primera vez el 13 de julio de 2022.

¿Dónde ver Chainsaw Man Parte 2?

Este manga lo puedes disfrutar en Crunchyroll, plataforma donde es transmitido este manga, mismo que es producido por estudio MAPPA. Esto es una gran noticia ya que podrás verlo a la hora que lo desees desde la comodidad de tu hogar en el dispositivo que más prefieras.