Fecha confirmada: La película de Chainsaw Man anuncia su estreno en streaming antes de lo esperado

La película Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc llegará al streaming el próximo 9 de diciembre a través de plataformas digitales como Amazon Prime Video para alquiler y compra. Así lo confirmaron sus creadores, una decisión que se tomó después de recaudar 175 millones de dólares en taquilla. Este fue un logro sorprendente considerando que el anime llevaba años en pausa. Sea como sea, es buena noticia que la adaptación de MAPPA llegue a los hogares antes de lo planeado.

¿Cuándo y dónde se estrena Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze?

La cuenta oficial en inglés del anime reveló en X que el lanzamiento digital será este 9 de diciembre y lo mejor de todo es que habrá tanto una versión subtitulada como una doblada.

Esto significa que plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV y Google Play tendrán la película lista para rentar o comprar. Es importante señalar que, por el momento, el filme no formará parte de un catálogo por suscripción, pero posiblemente lo veamos también en algún momento.

Llama la atención que el estudio decidiera liberar el filme a pocas semanas de haber dejado atrás la pantalla grande. Lo que queda claro es que el objetivo es sacar aún más provecho del enorme éxito que tuvo para continuar generando dinero. Esta estrategia no se había visto antes, como el caso de Kimetsu no Yaiba, cuya película tardó en ser liberada en una plataforma de streaming.

¿De qué trata el Arco de Reze?

Si no tuviste la oportunidad de ver la película, esta continúa exactamente donde terminó la temporada 1. Veremos a Denji atrapado en una guerra cada vez más caótica entre demonios, cazadores y organizaciones secretas.

En medio de todo aparece Reze, una chica magnética, misteriosa y mucho más peligrosa de lo que parece. Su llegada empuja a Denji a la batalla más brutal y emocional que ha tenido hasta ahora, con un tono mucho más oscuro y romántico.

Para muchos lectores del manga, este es el arco que definió por completo el corazón de la obra de Tatsuki Fujimoto, y verlo animado por MAPPA era uno de los sueños más pedidos del fandom.

¿Habrá temporada 2 de Chainsaw Man?

El éxito de la película provocó que los rumores y especulaciones volvieran a la vida. Aunque este es el deseo de muchos, nadie ha confirmado de manera oficial que así vaya a suceder; se espera que en el escenario del Jump Festa se revele esta verdad.

