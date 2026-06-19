Creador de Rooster Fighter comparte ICÓNICA imagen para felicitar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026; ¿podría haber una versión futbolera del anime?

La Selección Mexicana se encuentra de festejo luego de haber vencido a Corea del Sur en su segundo partido de la Copa del Mundo, en donde el marcador quedó 1-0. Sin embargo, una de las celebridades que ha hecho publica su felicitación a México ha sido el reconocido mangaka Shū Sakuratani, creador del anime “Rooster Fighter”.

Shū Sakuratani comparte ilustración épica para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana en partido México vs. Corea del Sur

Shū Sakuratani, creador de Rooster Fighter, compartió una icónica imagen de su famoso gallo con la camiseta de la Selección Mexicana para celebrar que México se encuentra avanzando en las fases de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pues el pasado 18 de junio obtuvo su segunda victoria en el Estadio Guadalajara. Por otro lado, cabe mencionar que el dibujo no es nuevo ya que es un personaje conocido por los fieles seguidores del trabajo de Shū Sakuratani, sin embargo esta ilustración refleja el cariño que el famoso escritor y dibujante le tiene a México ya que el anime “Rooster Fighter” ha tenido un gran recibimiento en tierras aztecas.

¡Felicidades a la Selección Mexicana por avanzar al torneo de eliminación directa (fase final) de la Copa del Mundo!🎉✨🇲🇽 pic.twitter.com/EEF4APohzX — 桜谷シュウ 『ニワトリ・ファイター』 Rooster Fighter 第12巻 発売中！！ (@shu_sakuratani) June 19, 2026

¿Rooster Fighter tendrá una “versión futbolera”?

Hasta el momento esta información se desconoce, lo único cierto es que el creador del anime utilizó al icónico gallo Keji; el cuál es conocido por ser valiente, tener habilidades en artes marciales y viajar por Japón enfrentado a monstruos y demonios para vengar la muerte de su hermana, para felicitar a México luego de uno de sus triunfos en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. “¡Felicidades a la Selección Mexicana por avanzar al torneo de eliminación directa (fase final) de la Copa del Mundo!” fueron las palabras que acompañaron la ilustración en la cuenta oficial de X del escritor.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuál será el siguiente partido que juegue la Selección Mexicana?

Luego de que el pasado 18 de junio México se enfrentara contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, en uno de los partidos que forman parte de la Copa del Mundo, resultando victoriosa la Selección Mexicana con un resultado 1-0, el siguiente partido que enfrentarán los futbolistas será contra Chequia el próximo miércoles 24 de junio, duelo deportivo que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.