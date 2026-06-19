México vs Corea del Sur: El significado del jersey lila que portan los jugadores surcoreanos

Este jueves 18 de junio se llevó a cabo uno de los partidos más esperados por todos los mexicanos y coreanos; el encuentro entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cuál terminó con el marcador 1-0, en favor del país azteca. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamaron la atención, más allá de las jugadas que causaron mucha euforia y adrenalina fue el color lila que portaron los futbolistas coreanos en sus camisetas, es por eso que en esta ocasión te decimos cuál es el significado que se esconde bajo este peculiar tono.

México vs Corea del Sur:¿Qué significa el color lila que portaron los futbolistas coreanos en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Uno de los elementos que ha cobrado gran relevancia luego del encuentro entre México y Corea del Sur llevado a acabo en el Estadio Guadalajara fue el color lila de la jersey de los futbolistas coreanos, sin embargo no es un tono dado por casualidad ya que el origen proviene de la flor nacional “Mugunghwa” conocida en español como Rosa de Sharon o hibisco sirio. Esta simboliza la eternidad, la resiliencia y la gloria del pueblo coreano así como la perseverancia. Un dato muy particular es que también se le conoce como la "flor que nunca se marchita" porque, la planta florece continuamente durante meses. Respecto a su historia, la flor fue considerada emblema nacional durante el movimiento independentista contra la ocupación japonesa (1910-1945) además de que cada 8 de agosto se celebra el “Día del Mugunghwa”, esto debido a que es la época del año en la que la flor alcanza su máximo esplendor y nace de forma abundante.

¿Quién es el jugador más guapo de Corea del Sur durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Uno de los jugadores que más ha llamado la atención durante la actual edición de la Copa del Mundo es Cho Gue-sung, quien ocupa el puesto de delantero en la Selección Nacional de Corea del Sur y en el club danés FC Midtjylland. Ha sido reconocido por un logro histórico: ser el primer jugador en marcar dos goles (lo que también se llama “doblete”) de cabeza en un mundial, algo que sucedió en la Copa del Mundo 2022, en Qatar. Actualmente la estrella deportiva se encuentra en uno de sus mejores momentos y cien por ciento enfocado en su carrera deportiva, pues incluso ha dejado de lado su vida sentimental para concentrarse en su profesión.