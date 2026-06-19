LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

México vs Corea del Sur: El significado del jersey lila que portan los jugadores surcoreanos

Los futbolistas coreanos han pisado tierras aztecas, sin embargo captaron todos los reflectores debido al particular color de su camiseta en la cancha.

Mundial 2026 ¿Qué significa el color lila que portaron los futbolistas coreanos en el partido contra México.jpg
¿Qué significa el color lila que portaron los futbolistas coreanos en el partido contra México?|Crédito: Getty Images

Escrito por: Yulissa Jacinto

Este jueves 18 de junio se llevó a cabo uno de los partidos más esperados por todos los mexicanos y coreanos; el encuentro entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cuál terminó con el marcador 1-0, en favor del país azteca. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamaron la atención, más allá de las jugadas que causaron mucha euforia y adrenalina fue el color lila que portaron los futbolistas coreanos en sus camisetas, es por eso que en esta ocasión te decimos cuál es el significado que se esconde bajo este peculiar tono.

México vs Corea del Sur:¿Qué significa el color lila que portaron los futbolistas coreanos en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Uno de los elementos que ha cobrado gran relevancia luego del encuentro entre México y Corea del Sur llevado a acabo en el Estadio Guadalajara fue el color lila de la jersey de los futbolistas coreanos, sin embargo no es un tono dado por casualidad ya que el origen proviene de la flor nacional “Mugunghwa” conocida en español como Rosa de Sharon o hibisco sirio. Esta simboliza la eternidad, la resiliencia y la gloria del pueblo coreano así como la perseverancia. Un dato muy particular es que también se le conoce como la "flor que nunca se marchita" porque, la planta florece continuamente durante meses. Respecto a su historia, la flor fue considerada emblema nacional durante el movimiento independentista contra la ocupación japonesa (1910-1945) además de que cada 8 de agosto se celebra el “Día del Mugunghwa”, esto debido a que es la época del año en la que la flor alcanza su máximo esplendor y nace de forma abundante.

¿Quién es el jugador más guapo de Corea del Sur durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Uno de los jugadores que más ha llamado la atención durante la actual edición de la Copa del Mundo es Cho Gue-sung, quien ocupa el puesto de delantero en la Selección Nacional de Corea del Sur y en el club danés FC Midtjylland. Ha sido reconocido por un logro histórico: ser el primer jugador en marcar dos goles (lo que también se llama “doblete”) de cabeza en un mundial, algo que sucedió en la Copa del Mundo 2022, en Qatar. Actualmente la estrella deportiva se encuentra en uno de sus mejores momentos y cien por ciento enfocado en su carrera deportiva, pues incluso ha dejado de lado su vida sentimental para concentrarse en su profesión.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo