5 personajes gatos de Studio Ghibli tan TIERNOS que se robaron nuestros corazones

Sin duda alguna, los felinos figuran para muchas culturas como seres mágicos llenos de misterios. Por ello, Hayao Miyazaki decidió construir personajes alrededor de los más tiernos de esta especie. Así es: los gatos, los nekos, los michis, estas mascotas que nos brindan paz, calidez y compañía con su forma tan característica de ser. Y aquí te recordaremos a esos personajes que, con sus cuerpos peludos y pachones, robaron el corazón de más de uno.

Personajes de gatos de Studio Ghibli

1. JIJI

El fiel acompañante de pelaje negro y esponjoso de Kiki es un gato que funge como la voz de la razón y la conciencia de Kiki. Su idea original en Japón es la de un personaje cauteloso, leal y tímido, el cual busca protegerla; sin embargo, en su doblaje se convirtió un poco en el alivio cómico, siendo algunas veces sarcástico.

Si bien nos da ternura y nos brindó grandes momentos, su significado dentro de La joven bruja Kiki: entregas a domicilio es el de su guía y el símbolo de maduración y compañía de la joven Kiki.

2. El Gato Bus

Si bien la aparición de este personaje es muy breve durante Mi vecino Totoro, ha marcado más de un corazón, no solo por su aspecto, sino por su significado dentro de la narrativa de esta película. Pues, al ser un bakeneko (es decir, un gato con la habilidad de hablar, volar, etc.), funge como la guía misteriosa dentro de la historia.

3. El Barón

Con una historia triste y nostálgica, el Barón es una estatua de gato con forma humanoide que cobra vida por las noches, la cual guarda una historia de amor desgarradora que sin duda nos dejó huella. Proveniente de la película Susurros del corazón de 1995, este personaje nos permite conocer y sentir desde la nostalgia.

4. Gato Ninja

El gato ninja en Arrietty pasa de ser una amenaza a convertirse en un aliado. Por otro lado, la princesa Kaguya juega brevemente con él en El cuento de la princesa Kaguya, en un pequeño pero significativo momento de libertad.

5. El reino de los gatos

Dirigida por Hiroyuki Morita y estrenada en 2002, la historia sigue a Haru, una adolescente tímida y con baja autoestima. Su vida da un giro inesperado tras salvar a un misterioso gato de ser atropellado.

