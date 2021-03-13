El cineasta Guillermo del Toro se ha convertido en uno de los mexicanos más reconocidos a nivel mundial gracias a su increíble talento para crear fantásticas historias y transformarlas en grandes piezas cinematográficas.

"La Forma del Agua" es un ejemplo de lo antes dicho, pues gustó tanto a la crítica que fue acreedora de 13 nominaciones de los Premios Oscar, de las que ganó Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.

Sin embargo, Del Toro no solo es un grande para hacer películas, sino también para creer en la juventud de México y en su talento, es por eso que en diversas ocasiones ha mostrado su apoyo no solo con palabras sino con acciones.

APOYÓ A NIÑOS MATEMÁTICOS

Cómo olvidar la vez que el equipo de la Sociedad Matemática Mexicana (SMM) tuiteó solicitando donaciones para ir a competir a la olimpiada internacional en Sudáfrica y Guillermo les respondió ofreciéndoles pagar los boletos de avión de los 12 integrantes.

A. ver, les ofrezco cubrir los boletos de avión para todos los 12 integrantes del equipo de Olimpiadas Matemáticas en Sudáfrica. @CDMXOMM los sigo- envíenme un DM por favor. Abrazos. https://t.co/GfLf2XFCgY — Guillermo del Toro (@RealGDT) May 24, 2019

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El equipo agradeció al director con un tuit en el que se podía leer la frase "Porque soy mexicano", la cual más tarde, en 2018, se hizo viral después de que "La Forma del Agua" ganara un Golden Globe. Guillermo fue cuestionado sobre cómo lograba ver el lado oscuro de las cosas y al mismo tiempo ser una persona tan alegre, a lo que él contestó con la icónica frase.

INVITÓ A JÓVENES A TRABAJAR CON ÉL

Del Toro está al frente de la dirección y producción de la nueva versión del clásico de Disney "Pinocchio", por lo que a inicios del 2020 lanzó una convocatoria a través de su cuenta de Twitter para los interesados en formar parte de su equipo.

ALZÓ LA VOZ POR LOS MÉDICOS

La pandemia por Coronavirus ha afectado varios sectores, pero sin duda el de salud ha sido uno de los más golpeados, situación que a Guillermo del Toro le ha parecido muy injusta, por lo que al enterarse de las precariedades en las que muchos jóvenes médicos trabajan, no dudo en mostrar su apoyo a través de Twitter.

"Grave noticia, el gobierno federal debe responder urgentemente a las necesidades primarias: Miles de médicos residentes entrarían en paro el lunes en 24 estados", tuiteó Guillermo el 14 de abril del 2020.

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CREÓ BECAS PARA JÓVENES CINEASTAS

El año pasado se creó la beca Jenkins-Del Toro, que tiene como objetivo impulsar el talento de los cineastas mexicanos y en su primera edición dos jóvenes fueron los beneficiados, cada uno recibiendo 60 mil dólares.

El premio fue entregado por el mismo Guillermo junto con la Fundación Mary Street Jenkins y la Fundación Universidad de Guadalajara, quienes tuvieron que elegir a los ganadores de entre 130 proyectos que participaron.

¡Muchas felicidades a Juan Ernesto Regalado Morales, ganador de la beca @jenkinsdeltoro 2020!



Gracias a la #FundaciónJenkins, al patronato de @FICGoficial, a la @udg_oficial y a la @FundacionUDG por todo el apoyo.



Más información con @estrellablue y @FICGoficial — Beca Jenkins del Toro (@jenkinsdeltoro) December 30, 2020

MÁS BECAS

En 2018, el cineasta otorgó becas a tres jóvenes mexicanos para estudiar una maestría en Artes en la Escuela de Imagen Gobelins, ubicada en Francia y considerada una de las mejores escuelas de animación del mundo.

Sin embargo, uno de estos jóvenes, Cristian Arredondo, pidió ayuda al gobierno de su natal Celaya, Guanajuato para pagar el viaje a Francia, pues la beca solo cubría la estancia. Esto llegó a oídos de Del Toro, quien nuevamente no dudó en brindar su apoyo y ofrecerse a pagar el vuelo del joven.

Respecto a las becas: Las becas existen para apoyar al talento. Naturalmente se dan como aliciente para quien NO TIENE- pero DEBERIA tener. La carencia económica no disminuye a quien la padece. Se cubrirá el boleto. — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 27, 2018

Estas son solo algunas acciones de Guillermo que han hecho ruido, pero estamos seguros que el mexicano ha apoyado a muchos más jóvenes sin que el mundo se haya enterado. Por esto y más es uno de los mexicanos que ha puesto el nombre de México muy en alto.