Jake Gyllenhaal llega a Azteca 7 Platinum con El Duro: fecha, hora y dónde ver la nueva versión del clásico de acción

Este sábado 18 de octubre, a las 8:45 p.m., Azteca 7 te invita a disfrutar de nuestro estreno Platinum. Prepárate para una de las películas más intensas del año: El Duro (Road House), protagonizada por Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior y el legendario luchador Conor McGregor, quien con esta cinta hace su debut en la pantalla grande.

El Duro: acción, peleas y un bar lleno de secretos por Platinum por Azteca 7

La cinta, dirigida por Doug Liman (Sr. y Sra. Smith, The Bourne Identity), es una nueva versión del clásico de 1989 y promete una dosis de acción al más puro estilo de los viejos tiempos, con peleas cuerpo a cuerpo, drama y mucho carisma.

¿De qué trata El Duro?

Dalton (Jake Gyllenhaal) es un exluchador de la UFC que busca rehacer su vida. Su oportunidad llegó cuando aceptó trabajar como portero en un bar de carretera en los Cayos de Florida. Pero lo que parece un paraíso tropical, pronto se convierte en un lugar lleno de violencia, mafias y secretos que pondrán a prueba su temple y su pasado.

El personaje resulta una interesante mezcla, mitad héroe y mitad antihéroe, que encarna la lucha interna entre la redención y la supervivencia, mientras enfrenta a un enemigo peligroso interpretado por Conor McGregor, quien aporta un toque salvaje y brutal a la historia.

Un remake con alma y músculo

Esta nueva versión de El Duro fue producida por Joel Silver, el mismo que se encuentra detrás de la cinta original de 1989 protagonizada por Patrick Swayze. A diferencia del clásico ochentero, esta reinterpretación ofrece un enfoque moderno, más físico y con una estética cinematográfica vibrante que combina peleas reales, humor ácido y paisajes espectaculares que cautivan a cualquier fanático de las películas llenas de acción.

Cuándo y dónde ver El Duro

Prepárate para vivir toda la adrenalina de las peleas con “El Duro” este sábado 18 de octubre de 2025 por Platinum a las 8:45 p.m. por la señal de Azteca 7.

