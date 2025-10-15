Así luciría Mary Tanda de ‘Los Supercampeones’ si fuera real, según la Inteligencia Artificial

Los Supercampeones se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde principios de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta que aman los deportes.

En su afán por resolver pedidos y órdenes de los fans de Los Supercampeones, la inteligencia artificial (IA) ha arrojado una imagen realista de Mary Tanda: la joven que aparece de manera eventual en la serie. Así luciría el personaje si fuera una persona de carne y hueso.

¿Cómo luciría Mary Tanda de Los Supercampeones si fuera una persona real?

El usuario Passion Dimension es popular por sus impresionantes representaciones realistas de personajes de cómics, series animadas y películas de todo tipo. Así fue como concretó un retrato de la joven de Los Supercampeones.

En la imagen arrojada por la inteligencia artificial (IA), se puede apreciar a Mary Tanda con el cabello color chocolate, luciendo un corte de pelo más bien corto con flequillo dividido en dos partes. Su mirada ha sido retratada grande y expresiva como la animación.

Esta representación se suma a las ya hechas anteriormente por el usuario, cuyos éxitos con IA fueron los protagonistas de otras series animadas como Los Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon. Pero también ha representado personajes de los juegos de Resident Evil.

Así luciría Mary Tanda de Los Supercampeones si fuera una persona real (recreación de la IA)

¿De qué se trata la serie animada Los Supercampeones?

Los Supercampeones es una serie de manga escrita e ilustrada por Yōichi Takahashi. Fue creada en 1981 y tuvo su adaptación a anime dos años después. El éxito fue rotundamente internacional. Tal es así que muchos fans siguen recordando con cariño la historia, recreando los personajes con inteligencia artificial. La animación televisiva se emitió originalmente entre 1983 y 1986 por el canal TV Tokyo. La historia aborda como tema central el deporte mundial que mueve masas: el fútbol. Allí se narra las aventuras de Tsubasa Ōzora y sus amigos. Todo esto sucede desde la infancia hasta que son profesionales y forman parte de la selección nacional de Japón.