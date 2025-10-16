El Duro: de qué trata la película y cuál es el reparto

No existen dudas de que el cine como arte es uno de los principales entretenimientos a nivel mundial. Es por eso que disfrutar de una película en una gran pantalla o en la comodidad del hogar se ha convertido en un excelente plan. “El Duro” es el filme que llega a la pantalla de Azteca 7 por lo que conocer de qué trata es fundamental.

El estreno que Azteca 7 ofrece en esta oportunidad podrá disfrutarse este sábado 18 de octubre, a las 8.45 p.m. Se trata de una película cruda, en la que la acción no faltará y en la que grandes estrellas demostrarán su talento, desde el mismo inicio de la trama.

¿De qué trata El Duro?

La película “El Duro” es la versión nueva del clásico de 1989 que fue protagonizada por Patrick Swayze. Se trata de una producción dirigida por Doug Liman que contiene 123 minutos de drama y escenas de acción.

El filme trata sobre Dalton, un ex luchador de UFC que consigue trabajo como guardia en un bar de los Cayos de Florida. Sin embargo, lo que aparenta ser un paraíso se convierte en un contexto de mafia y violencia en donde sus intenciones por cambiar de vida y alejarse de los problemas serán puestas a prueba.

¿Quién protagoniza El Duro?

La película que podrá disfrutarse este sábado es protagonizada por el actor Jake Gyllenhaal, que ocupará el lugar del mítico Patrick Swayze. Además, podrá verse en acción al reconocido luchador irlandés Conor McGregor que se encargará de nutrir con brutalidad y salvajismo a la trama.

El reparto del filme se completa con las actuaciones de Daniela Melchior y Billy Magnussen. Juntos logran darle vida a un clásico de los ’90 y pondrán la piel de gallina de los espectadores que, si buscan el mejor cine de acción, no serán decepcionados con “El Duro”.