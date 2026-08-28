¿Cuándo y dónde ver GRATIS, Aquaman y el reino perdido?

Para los fans de los superhéroes y que desean ver acción a través de la programación de televisión abierta tendrán una cita imperdible este domingo cuando Aquaman y el Reino Perdido llegue a la pantalla de Azteca 7 para conquistar a miles de televidentes con una historia cargada de acción, aventuras y espectaculares escenarios bajo el agua.

La película protagonizada por Jason Momoa, llevará nuevamente el público al mundo de Atlantis para acompañar a nuestro héroe acuático a una nueva misión en la que deberá de enfrentarse a grandes amenazas mientras intenta proteger a su reino y a quienes ama. Asimismo, la cinta que forma parte del universo cinematográfico de DC y retoma la historia del personaje que se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de esta franquicia promete llevar las emociones de tu familia al límite.

¿Cuándo y a qué hora se transmitirá Aquaman y el Reino Perdido?

Prepara las palomitas, botanas, mantas y hasta algún salvavidas porque la cinta llegará a Azteca Platinum este domingo 30 de agosto en punto de las 9:30 horas de la noche, este título: Aquaman y el Reino Perdido se transmitirá por la programación de Azteca .

Recuerda que la película llegará a la televisión abierta este fin de semana, por lo que los espectadores podrán disfrutar de esta aventura desde casa y acompañar al héroe de Atlantis en una noche dedicada al cine de superhéroes y villanos. La relación entre Aquaman y su familia tendrá nuevamente un papel importante, mientras el héroe intenta encontrar la manera de proteger su reino y mantener a salvo a los suyos.

¿Qué esperamos ver en Aquaman y el Reino Perdido?

La segunda aventura de Aquaman promete una dosis de acción desde el comienzo. Uno de los principales atractivos será volver a explorar Atlantis, un mundo lleno de criaturas marinas y tecnología propia del reino submarino. Además, veremos el regreso de Jason Momoa como Arthur Curry para darle al personaje esa combinación de fuerza, humor y personalidad que lo convirtió en uno de los héroes favoritos del público.