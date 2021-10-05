¿En qué película de Pixar no aparece la camioneta de Pizza Planet?

La camioneta de Pizza Planet es uno de los vehículos más populares del mundo, ya que aparece en casi todas las películas de Pixar.

La furgoneta amarilla con apariencia desgastada se puede encontrar en Bichos, Buscando a Nemo, Cars, Ratatouille, Brave, Intensamente, WALL-E, Monsters University, The Good Dinosaur y otras más.

Sin embargo, existe un filme donde la famosa camioneta desaparece por completo, desatando un gran misterio entre los fanáticos de Pixar.

Nos referimos a la película Los Increíbles, donde la camioneta de Pizza Planet se esfuma por completo.

La película de Los Increíbles se desarrolla en la ciudad ficticia de Metroville, localidad inspirada en las calles aledañas a la sede principal de Pixar en Emeryville, California.

Sin embargo, la ciudad de Metroville no da rastro alguno de un establecimiento de Pizza Planet a su alrededor.

La familia Parr tampoco ha dejado ver su disgusto por la pizza, por lo que seguramente los establecimientos de Pizza Planet se esconden en esta cinta de superhéroes.

La desaparición de la camioneta amarilla es uno de los grandes misterios sin resolver, ya que el vehículo es un símbolo característico en decenas de películas de Pixar.

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La camioneta de Pizza Planet hace un cameo en tus películas favoritas de Pixar

Los estudios de Animación Pixar trascendieron que la camioneta es una pick up Toyota de 1988, la cual se caracteriza por su color amarillo, logotipos de Pizza Planet y una nave de plástico en la parte superior.

Esta famosa furgoneta se convirtió en uno de los objetos icónicos de Pixar, así como la lámpara saltarina, la pelota y hasta el misterioso código A113.

La icónica camioneta de Pizza Planet aparece en tus películas favoritas de Pixar, convirtiéndose en todo un clásico que ha desatado figuras coleccionables, juguetes, tazas, peluches, playeras y otra mercancía para los fanáticos.

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