Estas son todas las referencias de Pixar en la película Soul.

Soul se convirtió en una de las películas favoritas del 2020, año donde millones de cinéfilos disfrutaron de las aventuras de un profesor de música en busca de sus más grandes sueños.

Sin embargo, la cinta también esconde referencias de Pixar que solo algunos fanáticos curiosos pueden percibir.

Es en la escena de La galería del todo, donde se pueden apreciar objetos de otros filmes animados.

Aparece el trampolín de Riley, el castillo de imaginalandia, el tractor que tira los recuerdos, el tranvía de San Francisco y el Golden Gate; todo de la película Intensamente.

Además, aparecen otros objetos como el dirigible de Up: una aventura de altura, Barney Stormin de Cars y su clásica roca, el tren de Los Increíbles, una nave de WALL-E, el equipamiento de tiro con arco de Valiente, las pirámides de Coco, la Torre Eiffel en Ratatouille, la rueda de la fortuna de Toy Story 3 y el camión de basura de Sid.

Los elementos clásicos no pueden faltar, ya que La galería del todo se engalana con la clásica lámpara y pelota de Pixar, la camioneta de Pizza Planet y el misterioso código A113 de todas las películas de Disney.

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¿Soul afirma que todas las películas de Pixar están conectadas?

Existe la teoría de que todas las películas de Pixar convergen en un mismo universo, motivo por el que podemos encontrar guiños en cada uno de los clásicos.

Luis Velody, creador de contenido en TikTok, fue el encargado de dar a conocer esta teoría ante millones de internautas.

El mismo tiktoker se encargó de encontrar todas las referencias de Pixar en la película Soul, demostrando que todos los personajes viven en el mismo universo.

Recordemos que Soul se convirtió en una de las cintas más populares de 2021, año donde ganó el Premio Oscar a la Mejor Película Animada y el Premio Oscar a la Mejor Banda Sonora.

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