Teoría revela por qué las princesas de Disney no pueden reconocerse entre sí.

Disney es una compañía que se ha caracterizado por tener personajes muy emblemáticos; sin embargo, ahora se ha mencionado que las princesas nunca pueden reconocerse, es decir, nunca se miran entre sí.

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Walt Disney Pictures se ha convertido en una potencia en el mundo de la animación, y aunque ha explorado una gran variedad de géneros y estilos, esta compañía aún sigue siendo una de las favoritas de la animación.

De todas esas películas, las que se han hecho más populares son las protagonizadas por ciertas princesas. Además, comparten ciertas características, dando paso al exclusivo grupo de las Princesas Disney.

La primera película que se sumó a esta franquicia fue la que lo empezó todo, Blancanieves y los Siete Enanitos, que en cierto modo también ayudó a establecer los requisitos básicos para ser una princesa.

Con el paso de los años y la producción de muchas más películas de animación, más personajes se han unido al grupo de princesas, que actualmente está formado por Blancanieves, Cenicienta, Aurora, Ariel, Bella, Pocahontas, Jazmín, Mulán, Mérida, Tiana, Rapunzel y Moana.

Ahora se ha revelado que las princesas nunca pueden reconocerse, es decir, no se ven entre ellas y cada princesa está mirando en una dirección diferente, y resulta que esto está hecho a propósito.

La teoría de las princesas

De acuerdo con Andy Mooney, quien desempeñó un papel clave en el desarrollo de la parte de marketing y producto de la franquicia, las princesas nunca hacen contacto visual cuando están agrupadas para asegurar la santidad de sus mitologías individuales, como si no fueran conscientes de la presencia de las demás.

Es decir, el universo de las princesas no está conectado, aunque hay varias teorías sobre la existencia de diversos vínculos entre ellos.

Cabe destacar que las princesas se reunieron en la gran pantalla por primera vez en Ralph Breaks the Internet, donde incluso hicieron una fiesta de pijamas con Vanellope, posterior a eso la compañía las puso a interactuar un poco más.

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Hay muchos misterios detrás de la franquicia de las princesas, de los cuales algunos se han ido resolviendo con el paso de los años, pero otros puede que nunca.

