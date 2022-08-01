La película animada ha generado una repercusión considerable en los espectadores, algo que tal vez excedió las expectativas iniciales, y dentro de este contexto siguen surgiendo preguntas y teorías y en este caso hay que explicar por qué Zurg no es el papá de Buzz en Lightyear.

Te puede interesar: Ella es la mexicana que aparecerá en Black Panther 2.

Luis Velody, uno de los usuarios más activos que ha dado el universo Tik Tok, es el encargado de dar un panorama a esta suposición que ha despertado un buen nivel de popularidad dentro de esa red social.

¿Por qué Zurg no es el padre de Buzz en Lightyear? Según el creador del contenido hay una teoría que afirma que el Zurg que se ve en Lightyear es falso.



Según él esto aplica en el sentido de que cuando el Buzz del futuro le cuenta todo lo que pasó dijo que cuando llegó los robots ya estaban y solo los adaptó.



También sostiene que hay detalles del Buzz original que no se ven en Lightyear y como ejemplo menciona al cinturón como también que el traje de Zurg es muy diferente.



Luis Velody afirma que los robots que se pueden ver obedecen al Buzz del futuro.

También te puede interesar: Santa Fe Klan: una de sus canciones será parte de Black Panther: Wakanda Forever.

Así que en definitiva aquí tienen otro punto de vista para seguir teorizando sobre esta película que ha sido tan popular entre los fans y de la que seguramente los productores están tomando nota para seguir realizando otros films si tenemos en cuenta el run run considerable que tiene y seguirá teniendo.