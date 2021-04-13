Premios Oscar: Conoce a los exitosos deportistas que fueron galardonados con una estatuilla dorada.

La entrega número 93 de los Premios Oscar está cada vez más cerca, pues decenas de celebridades se preparan para hacer su aparición en el Teatro Dolby el próximo 25 de abril de 2021.

Recordemos que múltiples estrellas han sido galardonadas por La Academia; sin embargo, algunos deportistas también han sido reconocidos con relucientes premios.

Te presentamos a los deportistas que ganaron un Premio Oscar debido a su talento

Kobe Bryant

El fallecido basquetbolista fue galardonado con un Premio Oscar en el 2018, pues ganó en la categoría de Mejor Cortometraje Animado por Dear Basketball. El estadounidense realizó una carta de amor a su deporte favorito, misma que le valió un premio en la entrega de estatuillas doradas.

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Jason Lee

El practicante de skate profesional se convirtió en uno de los más reconocidos en la década de los noventas. Tras ganar múltiples premios y competencias, el estadounidense probó suerte en el ámbito de la cinematografía.

Más tarde, participó en Los Increíbles, película dirigida por Brad Bird, donde dio voz al temido Síndrome. Además, este filme animado se llevó dos Premios Oscar en el 2005, uno por Mejor Edición de Sonido y otro por Mejor Película Animada.

Carl Weathers

Carl se convirtió en un famoso exjugador de fútbol americano en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, también alcanzó tremendo éxito con su papel de Apollo Creed en la película de Rocky.

Recordemos que el filme Rocky se llevó tres estatuillas doradas en las categorías Mejor Película, Mejor Director y Mejor Montaje en 1977.

Michel Jourdain Jr. y Latin Lover

El piloto automovilístico y el luchador profesional se convirtieron en exitosos personajes en sus respectivos deportes. Sin embargo, jamás imaginaron que serían parte de la multipremiada película Roma.

El filme, dirigido por Alfonso Cuarón, arrasó en la entrega de los Premios Oscar de 2019, donde ganó las categorías de Mejor Dirección, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía.

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