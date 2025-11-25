Director reconocido dice que películas de una plataforma de streaming ¡NO DEBERÍAN! calificar para los Premios Oscar

El creador de películas icónicas en el mundo del cine como Avatar (2009) y Titanic (1997), James Cameron, expresó de manera firme su posición ante las películas que tienen posibilidad de sumarse a la lista de nominados en los Premios Oscar y las cuales son producidas por plataformas de streaming.

¿Qué fue lo que dijo James Cameron?

Para el reconocido director la respuesta es concisa: Solo si una plataforma produce una película y logra estrenarla en dos mil salas de cine por al menos durante un mes, tiene oportunidad de sumarse a la lista de nominados que La Academia selecciona, de no ser así no debe tener oportunidad alguna.

Lo anterior se debe a que algunos filmes han sido transmitidos solo por plataformas de streaming, perdiendo la tradición de un estreno en salas de cine. Esta acción cada vez ocurre de manera frecuente, lo que produce una escasez de espacios para que los cinéfilos tengan oportunidad de mirar una película en pantalla grande. El director fue muy claro al decir “La sala está muerta”.

Con estas palabras Cameron reiteró gran parte de la realidad que hoy vive el mundo del entretenimiento, que tiene que ver con la digitalización masiva a través de dispositivos, y en el caso del cine se refleja en el abandono de salas tradicionales debido a la opción de ver contenido (películas) desde gadgets en cualquier espacio y tiempo.

¿Cuáles son los próximos proyectos de James Cameron?

Uno de los proyectos más cercanos del director canadiense es el estreno de Avatar 3: Fuego y Cenizas, entrega que está programada para estrenarse el próximo 19 de diciembre, filme que es la continuación de Avatar: El Camino del agua.

El tráiler fue estrenado en julio y un dato interesante es que el creador de esta historia ha dicho que será la película más larga hasta el momento. Respecto al cast veremos a talento como Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver y Joel David Moore. Por su parte, una de las actuaciones más esperadas es la de Michelle Yeoh, ganadora de un premio Oscar en 2023 en la categoría “Mejor Actriz” por su participación en la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.

¿Cuándo son los Premios Óscar?

Respecto a esta premiación los nominados serán anunciados el jueves 22 de enero de 2026, mientras que la gala se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles.

Las especulaciones sobre posibles nominaciones de algunas películas han comenzado. Sin embargo, nada es oficial aún. En ese sentido, La Academia conformada por al menos diez mil miembros tiene reglas establecidas para considerar a sus nominados en las distintas categorías.

