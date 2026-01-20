La INMENSA fortuna detrás de los Beckham y los Peltz: ¿Qué familia es MÁS poderosa?

Desde que el mayor de los hijos de David y Victoria Beckham, Brooklyn, contrajo matrimonio con la modelo y actriz, Nicola Peltz, las comparaciones entre familias no han dejado de crecer. Actualmente, ambas familias dinastías se encuentran en el ojo del huracán, luego de que el fotógrafo rompiera el silencio sobre los roces entre los miembros de su familia con su actual esposa; pero ¿qué familia es más poderosa, en cuanto a dinero se refiere? ¡Sigue leyendo!

¿Cuánto dinero tienen los Beckham? Así es su fortuna

De acuerdo con un ranking de 2025 de The Sunday Times, el patrimonio de la familia Beckham está valorado en 500 millones de libras, lo que equivale a más de 670 millones de dólares estadounidenses. Su patrimonio es resultado de los negocios combinados de la familia, como el equipo de fútbol de David y la marca de ropa de Victoria.

¿Cuánto dinero tienen los Peltz? Así es su fortuna

Si bien la fortuna de los Beckham es considerable, el patrimonio de los Peltz es de otro nivel. Tan sólo Nelson Peltz, el patriarca de la familia y fundador de Trian Partners, cuenta con un patrimonio aproximado de 1,6 mil millones de dólares, según datos de la revista Forbes. La familia Peltz amasó su fortuna tras comprar varias empresas de alimentos en la década de los 70. Posteriormente, fundaron su propia compañía, Trian Partners, una firma de gestión de activos e inversionistas activistas que se encarga de mejorar el rendimiento de grandes empresas.

Beckham vs. Peltz: ¿Qué familia es más poderosa?

Teniendo en cuenta la fortuna de ambas familias, los Peltz son - por lejos - más poderosos que los Beckham. Tan sólo el patrimonio de Nelson Peltz representa tres veces más la fortuna de los Beckham. En cuanto a la pareja del momento, Brooklyn y Nicola, reportes aseguran que su fortuna conjunta es de apenas 60 millones de dólares. No obstante, ambos firmaron un acuerdo prenupcial para proteger sus respectivos patrimonios, especialmente las riquezas familiares, pues ambos apellidos cuentan con un peso considerable en el mundo de los negocios.

¿Qué pasó con los Beckham y por qué surgió la rivalidad con los Peltz?

El matrimonio de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ha acaparado titulares a lo largo de los años. Desde que la pareja unió lazos matrimoniales - incluso, antes - mucho se habló sobre que el clan Beckham no quería que la actriz de Transformers fuera parte de la familia. Si bien todo eran rumores, Brooklyn finalmente rompió el silencio y confirmó que, en efecto, su familia no quiere a su esposa, por ello se ha distanciado de sus padres y hermanos. Por su lado, el astro del Manchester United se ha limitado a decir que los hijos cometen “errores” .