ÚLTIMA HORA: Revelan las causas de la muerte de Diane Keaton

La legendaria actriz Diane Keaton, ganadora del Óscar y protagonista de clásicos como El Padrino y Annie Hall, falleció el sábado 11 de octubre de 2025 a los 79 años. Aunque en un principio no se revelaron detalles sobre su partida, su familia decidió romper el silencio y confirmar las causas a través de la revista People. En el comunicado se señala que la causa fue una neumonía que deterioró rápidamente su salud.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane”, se lee en el comunicado.

Se sabe que a pesar de la enfermedad que padecía, Keaton murió en su casa de Los Ángeles, California, en la mañana del sábado, rodeada de sus seres queridos.

Diane Keaton: Una vida dedicada al arte, los animales y la empatía

En dicho comunicado, su familia recordó las causas que ella amaba luchar: los animales y apoyar a las personas sin hogar. “Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar. Cualquier donación a un banco de alimentos o refugio animal sería un homenaje maravilloso”, expresaron.

Fuentes cercanas revelaron que la actriz enfermó de forma repentina. Su enfermedad evolucionó rápidamente, sorprendiendo incluso a sus amigos más cercanos. Directores y colegas como Woody Allen, Nancy Meyers, Bette Midler, Reese Witherspoon y Steve Martin se expresaron impactados por la noticia y la despidieron en redes sociales con mucho cariño, siempre destacando su “magia” y “autenticidad”.

El legado de una artista irrepetible

Keaton nunca se casó, sin embargo, eso no le impidió cumplir el sueño de tener hijos y lo consiguió adoptando a Dexter y Duke. A lo largo de su carrera obtuvo un Oscar, dos Globos de Oro y decenas de reconocimientos por su talento y carisma en pantalla.

Además del cine, fue una apasionada de la arquitectura y restauración de casas. De hecho, en marzo de este año, sorprendió al poner en venta su casa en Brentwood por 29 millones de dólares, considerada su “hogar de ensueño”.

Sin duda, la actriz, Diane Keaton, será siempre recordada, por su pasión, su trabajo y sus labores altruistas, siendo un ejemplo para varias generaciones.

